Soins de la vue : avez-vous emmené votre enfant chez l’optométriste?

La rentrée scolaire arrive à grands pas, mais outre les fournitures d’écoles, les parents devraient prévoir également un examen de la vue à leur enfant.

Alors que des études ont prouvé que 80 % de l’apprentissage des enfants passent par la vision, les résultats d’un sondage mené par Essilor ont révélé que près de 12 000 jeunes ont vu les résultats scolaires se dégrader avant que leurs parents ne se rendent compte qu’ils ont des troubles de la vue.

«Les enfants ne se plaindront pas si leurs yeux ne sont pas bien coordonnés ou s'ils ont des difficultés à voir le tableau à l'école», a ainsi souligné le Dr Langis Michaud, optométriste et professeur à l’Université de Montréal, dans un communiqué.

Or, malgré ses révélations, un parent québécois sur six n’a jamais emmené son enfant chez un professionnel de la vue, et ce même si les soins de la vue pour les jeunes de moins de 18 sont remboursés par le Régime de l’assurance maladie du Québec.

En effet, l’examen complet de la vue chez les enfants est couvert annuellement par la RAMQ. Qui plus est, il est aussi possible d’obtenir un remboursement allant jusqu’à 300 $ pour l’achat de lunette à chaque deux ans ou de verres de contact pour un enfant.

À l’inverse, la plupart des parents au Québec (81,1 %) ont affirmé avoir emmené leur enfant chez le dentiste au cours de la dernière année, selon le sondage. «En accordant à la vision et à la santé oculaire la même importance que nous accordons déjà à la santé dentaire, nous pouvons faire en sorte que nos enfants soient en mesure de mieux réussir à long terme», a précisé le Dr Michaud, qui est aussi expert en santé oculaire et porte-parole d’Essilor.

Ce dernier a ajouté que plus un trouble de la vue, tel que la myopie, est détecté rapidement, plus il est possible de freiner sa progression.

«Bien que la myopie puisse potentiellement entraîner des lacunes visuelles graves, la bonne nouvelle est qu'avec des examens oculaires réguliers, dès le plus jeune âge, elle peut être détectée tôt, traitée et prise en charge», a-t-il indiqué.

Il rappelle également que le nombre de cas de myopie est en hausse si bien que d’ici 2050, la moitié de la population mondiale sera myope.

«Avec l'augmentation des cas de myopie chez les enfants, les examens complets de la vue par un optométriste devraient être une priorité pour les parents», a-t-il conclu.