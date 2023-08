Trudeau dans la vague rose

Vous avez vu la photo de Justin Trudeau devant l’affiche du film Barbie, habillé en rose comme des milliers de midinettes à travers la planète?

Quand j’ai vu que le PM avait partagé cette photo sur ses médias sociaux, je me suis demandé pourquoi il faisait de la publicité gratuite pour ce film qui bénéficie déjà d’un budget de promotion de 100 millions de dollars.

Avait-il vraiment besoin de contribuer à une campagne de marketing d’un film qui vient de franchir la barre du milliard de dollars au box-office?

Ce n’est même plus une campagne de marketing: c’est du matraquage!

Justin Trudeau, Barbie politique?

Ce que cette image révèle, c’est que Justin Trudeau ne peut pas s’empêcher de signaler sa vertu: si un film s’affiche comme féministe, Justin-le-féministe va forcément s’y associer.

Dans le fond, c’est juste un autre déguisement de Trudeau. Après le blackface, le pinkface? Après s’être déguisé en Indien en Inde, il se déguise en fan de Barbie à Barbieland.

Trudeau regarde de quel côté le vent souffle, et il surfe sur toutes les vagues de culture populaire qu’il rencontre.

Mais je me questionne aussi sur le contenu de son «tweet».

Quand il écrit: «On est dans l’équipe Barbie», ça veut dire que dans le «combat» cinématographique de l’été, le combat Barbie c. Oppenheimer, il se positionne en faveur du premier.

Notre PM préfère une farce pseudoféministe à un film éminemment politique, qui pose d’excellentes questions morales et philosophiques sur les décisions que prennent les dirigeants du monde libre à des tournants cruciaux de l’histoire.

Venant de celui qu’on a parfois traité de «Ken» de la politique, ça ne m’étonne pas.

Cette photo de Trudeau a fait le tour du monde.

Quand il a vu le gazouillis de Justin Trudeau, l’animateur télé britannique Piers Morgan a tweeté: «Tellement content de ne pas être canadien».

Ça m’a fait rire, c’est tout à fait le genre de commentaire sarcastique que lance Morgan!

Mais pouvez-vous croire que le débuté du NPD Charlie Angus a répondu violemment: «Tiens-toi loin en criss du Canada, mon gars» («Stay the hell out of Canada mate»).

L’ex-députée libérale d’Ottawa-Centre Catherine McKenna s’en est prise violemment à Morgan elle aussi, en écrivant: « Je ne peux pas te dire à quel point nous aussi on est contents [que tu ne sois pas canadien]».

Je vous rappelle que McKenna s’était fait traiter de «Barbie du climat» quand elle était ancienne ministre fédérale de l’Environnement et du Changement climatique...

Le plus décourageant dans toute cette histoire, c’est que des ploucs homophobes, qui n’ont pas compris que Trudeau était accompagné de son fils Xavier, ont cru que notre PM faisait sa sortie de placard en présentant son nouveau chum!

Misère!

Équipe Barbie?

Si vous avez trouvé que j’étais dure avec le film Barbie, vous devriez voir ce qu’a écrit l’ex-mannequin, animatrice et auteure Dominique Bertrand sur Facebook.

Une «insulte à notre intelligence», un «coup de marketing qui devrait faire honte au milieu du cinéma», «de la marde dans ce qu’il se fait de mieux.»

Malgré ces critiques, je trouve une vertu à Barbie, le film. Ça a suscité avec mon fils de 15 ans (qui a le même âge que Xavier Trudeau) d’intéressantes discussions sur le féminisme. Et vous, dans votre famille? On est «équipe Barbie»?