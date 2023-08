Un cheval volé, puis torturé à Saint-Boniface

La propriétaire d'un cheval a vécu l'horreur à Saint-Boniface : son vieux compagnon de 28 ans lui a été arraché, puis a tellement été malmené par ses ravisseurs qu'il en est décédé.

Grâce à des vidéos de surveillance, la propriétaire Rosalie Van Gijseghem a vite compris qu'elle avait été victime de vol ou de méfait. Une voiture a rôdé près de sa maison, les câbles électriques de l'enclos de son cheval ont été coupés et la corde qui délimitait son terrain a soigneusement été roulée.

Après avoir visionné des vidéos de son voisin, elle a pu observer qu'une personne était débarquée d'une voiture près de chez elle, lampe de poche à la main. C'était dans la nuit de dimanche à lundi.

Vers 5h00 lundi matin, les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés pour un cheval errant en plein cœur du village. Pour elle qui avait signalé sa disparition quelques heures plus tard, la coïncidence était impossible. Elle s'est précipitée sur les lieux.

«Il n'était plus capable de se tenir debout. Il était tout en sueur. Il avait des tendons rompus au niveau des pattes, les tendons suspenseurs du boulet. Ses boulets étaient complètement par terre. [Il avait une] blessure à la cage thoracique, tout un côté du visage enflé, avec des plaies, un œil à moitié fermé... », a énuméré tristement sa propriétaire qui en a pris soin depuis qu'il était bébé.

Cashew était âgé de 28 ans. Il marchait de petites distances, faisait de l'arthrite et ne courait plus depuis quelques années. Sa propriétaire estime qu'il avait la forme physique d'un humain de 95 ans.

Il a finalement été retrouvé à plus de trois kilomètres de sa maison, au village. Devant la situation, de bons samaritains l'ont pris en charge le temps de trouver à qui il appartient. Après la visite d'une vétérinaire, il a malheureusement dû être euthanasié sur place.

Comment s'est-il rendu jusqu'ici?

«L'autre hypothèse des policiers qui concorderait avec le fait qu'il y ait eu d'autres vandalismes dans les dernières années dans le secteur, c'est que peut-être qu'il y aurait des gens qui auraient planté du pot quelque part et que moi je leur ai bloqué l'accès», a-t-elle expliqué.

Quelques jours plus tôt, une première tentative de fermer le chemin a été réalisée en raison des va-et-vient constants qui l'ont réveillé à plusieurs reprises, en vain, puis, une deuxième dimanche après-midi. C'est la même journée que son cheval a été malmené, voire torturé.

La Sûreté du Québec a confirmé qu'une enquête est ouverte et que toutes les hypothèses sont regardées.

Plus de 24 heures après le drame, les policiers rencontraient toujours les témoins et demandaient à tous ceux et celles qui ont des informations de leur transmettre.