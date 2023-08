Un VP de Dollarama s’attire les foudres avec sa résidence de luxe dans les Caraïbes

Un vice-président de Dollarama, Geoffrey Robillard, sème la discorde avec ses projets de construction au pied du Gros Piton, l’un des emblèmes nationaux de Sainte-Lucie, un pays des Caraïbes.

Le dirigeant montréalais est la cible de pétitions et de campagnes de protestation en ligne depuis qu’il a acquis, à la fin de 2015, un terrain d’environ 300 000 mètres carrés pour 8,5 M$ US. La propriété est située dans une forêt luxuriante à proximité du Gros Piton et surplombe l’Anse L’Ivrogne, une spectaculaire baie.

M. Robillard a reçu du gouvernement le titre de «promoteur immobilier approuvé», ce qui lui a permis de ne payer que la moitié des droits de mutation («taxe de bienvenue») exigibles, et ce, même si le terrain est situé à l’intérieur d’un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, indique une lettre du premier ministre de l’époque publiée sur Facebook.

Il gagne en cour

Le mois dernier, la Cour suprême des Caraïbes orientales a donné raison à M. Robillard face aux autorités de Sainte-Lucie, qui avaient rejeté son projet de construire un nouveau bâtiment sur le terrain, a révélé lundi le quotidien The Globe and Mail.

Dans sa décision, le juge Shawn Innocent a reproché au gouvernement de ne pas avoir inscrit dans une loi les lignes directrices sur lesquelles il s’était appuyé pour refuser le projet du dirigeant de Dollarama.

Si le gouvernement ne corrige pas la situation, «Sainte-Lucie pourrait très bien perdre son statut comme site du patrimoine mondial» de l’UNESCO, a prévenu le magistrat, selon le Globe.

«Menace»

Une pétition signée par plus de 20 000 personnes soutient que la résidence de 325 mètres carrés construite par Geoffrey Robillard «menace la beauté naturelle, l’importance historique et le patrimoine de notre peuple».

Les instigateurs de la pétition affirment que l’accès à la plage, laquelle est publique, a été entravé depuis que M. Robillard a acquis la propriété, ce qu’a toutefois démenti l’un de ses avocats au Globe.

Ni Geoffrey Robillard ni Dollarama n’ont répondu au Journal, lundi.

Protégés depuis 2004 par l’UNESCO, le Petit Piton et le Gros Piton culminent à plus de 700 mètres.

«Beauté naturelle extraordinaire»

«La conjugaison des Pitons sur fond de végétation tropicale luxuriante, intacte et diverse avec une topographie variée dans un cadre côtier confère au bien une beauté naturelle extraordinaire», peut-on lire sur le site de l’UNESCO.

«À court et à long terme, la pression croissante en vue de la construction d’hôtels et d’immeubles d'habitation est la menace la plus importante à l’intégrité de ce bien relativement petit», ajoute l’organisation onusienne, en précisant que «1500 résidents vivent dans la zone terrestre multifonctionnelle» du territoire protégé.

Ian Harrison, gestionnaire de la propriété de M. Robillard, a fourni au Globe des photos qui montrent que la résidence n’est pas visible de l’océan, en conformité avec les règles directrices gouvernementales.

Vice-président des importations chez Dollarama depuis 2004, Geoffrey Robillard a touché 126 M$ en vendant des actions du détaillant québécois au cours des 13 dernières années, a calculé le Globe.