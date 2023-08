Une expédition pour élucider le mystère du monstre du loch Ness

Des recherches seront effectuées les 27 et 28 août pour tenter d’élucider le mystère sur une légende vieille de 1500 ans concernant l’existence d’un monstre aquatique du loch Ness, en Écosse.

Après la dernière plus grande exploration qui remonte à 1972, une équipe de la Loch Ness Exploration (LNE) déploiera, en collaboration avec le Centre du Loch Ness à Drumnadrochit, de grands moyens technologiques, dont des drones à caméra infrarouge et des hydrophones, pour capter des images thermiques et des signaux acoustiques sous l’eau.

«Nous espérons inspirer une nouvelle génération de passionnés du loch Ness et en rejoignant cette surveillance de surface à grande échelle, vous aurez une réelle opportunité de contribuer personnellement à ce mystère fascinant qui a captivé tant de personnes du monde entier», a déclaré Alan McKenna, de la LNE, cherchant des bénévoles pour cette expédition.

«Nous sommes les gardiens de cette histoire unique, et en plus d’investir dans la création d’une expérience inoubliable pour les visiteurs, nous nous engageons à aider à poursuivre la recherche et à dévoiler les mystères qui se cachent en dessous des eaux du célèbre loch», a ajouté pour sa part Paul Nixon, directeur général du Centre du Loch Ness, cité par le magazine «Géo».

Fruit de l’imaginaire humain, le monstre du loch Ness désigne, selon la légende, une créature lacustre supposée avoir vécu, dans ce lac des Highlands écossais, alors que des études universitaires ont débouché sur la découverte d’un fossile qui confirmerait l’existence à une certaine époque d’un tel monstre.