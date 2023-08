Vols de nourriture: la classe moyenne n’a plus les moyens

Selon l’Association des détaillants en alimentation du Québec, de 4000$ à 5000$ de denrées sont volées chaque semaine dans les épiceries.

Si vous pensez que ce ne sont que les chômeurs ou les personnes qui travaillent au salaire minimum qui en arrachent, détrompez-vous.

La misère est devenue ordinaire

De plus en plus de personnes qui occupent des emplois stables et relativement bien payés n’arrivent plus à joindre les deux bouts.

Dans Limoilou, le quartier où je demeure, les demandes de soutien sont devenues chose courante sur les pages Facebook d’entraide citoyenne.

Chaque fois que je vois une maman demander des fruits pour ses enfants, mon cœur se fend.

Quand je vois des concitoyens expliquer que leur paie ne se rend pas jusqu’à la prochaine, que le loyer tombe un dimanche et que leur salaire ne rentre que jeudi, qu’ils ont épuisé leur épicerie et qu’ils seraient preneurs pour des dons de «surplus» de nourriture, je meurs un peu.

Le Canada est l’un des pays les plus riches au monde et mes voisins crèvent de faim.

Épargnez-moi les cours de comptabilité à deux cennes, les «ils ont juste à mieux planifier» et les commentaires imbéciles sur le contenu des paniers d’épicerie des pauvres.

On riait bien d’un premier ministre qui disait qu’il était possible de nourrir une famille de 4 avec 75$ par semaine, mais à l’époque, c’était encore une humiliation tristement réalisable.

Aujourd’hui, la p’tite livre de beurre baveuse s’affiche sans gêne au-delà des 7$. La margarine n’est pas moins arrogante et la viande n’est plus achetable.

À l’ami qui m’écrivait cette semaine que «manger de la bavette, c’est devenu un luxe», j'ai répondu: «manger, c’est devenu un luxe».

Les politiciens aiment s’adresser à la classe moyenne, quand ils parlent d’argent.

Désormais, c’est triste, même la classe moyenne n’a plus les moyens.