LACHANCE, Denis



À Québec, le 25 juillet 2023, à l'âge de 50 ans, est décédé M. Denis Lachance. Il était le fils de feu M. Gérard Lachance et de dame Lucille Gagnon. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances 1 heure 30 avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre sa mère Lucille, son frère Martin, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.