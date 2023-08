GENOIS, Louis



À l'hôpital St-François d'Assise, le 27 juillet 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Louis Genois, époux de madame Yolande Doré et fils de feu monsieur Françis Genois et de feu madame Catherine Drolet. Monsieur Genois laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses filles: Guylaine (Christian Julien) et Sylvie (Jacques Samson); ses petits-enfants: Kevin, Cédrick (Rosalie Roy), Sarah-Kim (Michael-James Dubé-Vien) et Sébastien (Maguy Lanouette-Marier); ses arrière-petits-enfants: feu Lou, Élisabeth, Louis et Thomas; ses frères et soeurs de la famille Genois: feu Zoël (feu Irène Paquet), feu Roger (Catherine Garneau), soeur Zoëlline, Gabrielle (feu Raymond Robitaille), feu Philippe (Claudette Caron), feu Ida (Lorenzo Martel), feu Paulin (Ginette Piché), feu Réal (Huguette Poitras), Roch et Jean-Marc (Edith Landry); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Doré: feu Colette (feu Robert Germain), feu Charles-Henri, feu Robert (Agnès Bussières) et feu Jacques (feu Ghislaine Cantin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel et au Dre Jacinthe Lambert du département des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués et leur humanisme.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 13h sous la direction de laLes cendres seront inhumées à une date ultérieure. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant des dons à la fondation des maladies du coeur et de l'AVC. https://www.coeuretavc.ca/