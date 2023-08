ROBERT PARENT, Colette



Au centre d'hébergement Le Faubourg, le 17 mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée, paisiblement et entourée de l'amour des siens, madame Colette Robert Parent, épouse de feu monsieur Jean-Marie Parent. Née à Beauport, le 28 juin 1938, elle était la fille de feu monsieur Roland Robert et de feu madame Blanche Proteau. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Madame Robert Parent laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Gilles Hamelin), Guylaine (Pierre Lefrançois), Martin (Lucie Galerneau) et Marie-Claude (Bernard Plante); ses petits-enfants: Audrey et Alexandre Hamelin, Jérôme et Olivier Parent; sa sœur, Jocelyne, ses frères et ses belles-sœurs: feu André (Jeanne D'Arc Cyr), feu Laurent (Lucienne Bergeron), feu Benoît (feu Huguette St-Hilaire), feu Gaston (Denise Archibald), Jean-Paul (Jocelyne Parent) et Roland (Monique Howe); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Parent : Yolande, Réjeanne (feu Roger Desjardins, Guy Gervais), feu Ghislaine (feu Jean-Marc Lavoie), Marthe (feu Benoit Plamondon) et Charlotte (feu Natale Scordo, Ronald Brusch) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. UN GRAND MERCI à toute l'équipe soignante du 4e étage du CHSLD Le Faubourg qui a démontré un dévouement professionnel et exceptionnel pour la qualité des soins prodigués, par leur humanité et leur gentillesse. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (305-1040 avenue Belvédère, Québec, Qc, G1S 3G3).www.societealzheimerdequebec.comLa direction des funérailles a été confiée à la maison