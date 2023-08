MEUNIER, Walter



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 juillet 2023 à l'âge de 94 ans et 7 mois, est décédé monsieur Walter Meunier, époux de dame Claire Tremblay. Il était le fils de feu monsieur Arthur Meunier (feu Émile Harrison) et de feu dame Florina Lamarée (feu Laurette Gagné). Il demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance le vendredi, 11 août 2023 de 12h à 13h30 auLe défunt a été confié àLes cendres seront déposées à une date ultérieure au cimetière de Tadoussac. Il laisse dans le deuil outre son épouse Claire, ses enfants, son gendre et ses belles-filles : Nicole, Christiane (Denis Perron), Gilles (Françoise Lang), Caroline et Éric (Sherri Bisset) ; ses petits-enfants : Myreille (Patrick Boulianne), Laury (Scott Robson), Élyse ( Gary Gauthier), Sara, Joanie (Tristan Martineau), Claudine (Bobby Desjardins), Patrick, Cassandra, Joanny, Jacqueline et Émile ; ses arrières petits-enfants : Oly, Élyann, Jeanne, Liam, Lauralie et Léaticia ; sa belle-sœur Lise Tremblay (Paul Côté). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs. Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier le personnel du 5 ième étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, celui de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré ainsi que La Résidence Les Jardins de la Côte pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Sillery (Québec), G1S 3G3, https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal