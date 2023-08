LAFLAMME, Madeleine



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 3 août 2023, à l'âge de 82 ans et six mois, est décédée madame Madeleine Laflamme. Elle était la fille de feu Herby K. Laflamme et de feu Yvonne Payeur. La famille vous accueillera leà compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue du Fargy. Épouse en premières noces de feu Michel Bélanger, elle laisse dans le deuil son époux des cinquante dernières années, René Grenier. Elle était la mère de Pierre Bélanger (Michelle Joly), Denis Bélanger (Annie Lamontagne) et Benoît Grenier (Marie-Nancy Paquet), la grand-mère d'Olivier, Guillaume, Alexis, Paul-Thomas et Léonie ainsi que la grand-mère par alliance de Jackie et Selina. Elle a eu la joie de connaître sa première arrière-petite-fille, Romy. Outre ses enfants et petits-enfants, elle laisse dans le deuil ses sœurs; Cécile (feu Jean Roy), Marthe (feu Aimé Dubreuil) et Céline (Gaston Lortie); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Grenier : Thérèse, Laurianne (Jos Lemieux), Cécile (feu Maurice Igonene) et Gilles (Christiane Roy), Yvon Gagné (feu Lucille Bélanger), de même que de nombreux neveux, nièce, cousins, cousines et ami.e.s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à l'extraordinaire équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus qui lui a permis de passer ses derniers moments en toute sérénité entourée de ses proches. C'était une mère aimante et une femme généreuse, accueillante, ouverte d'esprit et fière. Elle restera dans nos cœur à jamais. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca