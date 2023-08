Des artistes d’ici et d’ailleurs rendent hommage à leur animal de compagnie disparu

L’amour et la fidélité d’un animal de compagnie sont des cadeaux uniques et le populaire DJ deadmau5 en sait quelque chose. Celui-ci a livré un vibrant hommage à son chat des 16 dernières années, cette semaine, sur Instagram, tout comme l’ont fait de nombreux artistes d’ici et d’ailleurs au fil des dernières années.

Le chat Meowingtons du DJ deadmau5

«Il était l’un de mes meilleurs amis. Je ne dis pas cela légèrement. 16 ans. Il a été ma paix et mon calme depuis le début de cette carrière en montagnes russes», a écrit l’artiste sur Instagram avant d’aller faire euthanasier son fidèle compagnon à cause de problèmes de santé. «C’est fait. Il est parti en paix. Aujourd’hui a été la chose la plus difficile que j’ai faite dans ma vie. Je suis tellement désolé Meow. Je t’aime», a-t-il ajouté le lendemain sous une photo de son chat noir et blanc.

Le chien Waldo Picasso de Sophie Turner et Joe Jonas

Le pitou de l’actrice Sophie Turner et du chanteur Joe Jonas a vécu une fin tragique lorsqu’il a été frappé par une voiture lors d’une marche dans la ville de New York en 2019. Quelques jours plus tard, les amoureux se sont fait tatouer le visage de leur chien disparu. «R.I.P. mon petit ange», a écrit le chanteur sur Instagram. «Tu me manques, Waldo. Rest in peace, mon petit bébé», a ajouté la vedette de Game of Thrones.

Le chien Dolly de Millie Bobby Brown

En 2020, la comédienne de la série Stranger Things a partagé un montage de photos et de vidéod de Dolly, le chien mastiff qui a partagé sa vie et celle de sa famille pendant 9 ans. «Mon cœur est brisé aujourd’hui. Tu étais le cœur et l’âme de cette famille et tous ceux qui ont connu Dolly savent à quel point elle était spéciale», a confié l’actrice à ses millions d’abonnés.

capture d'écran Instagram Millie Bobby Brown

Le chihuahua Harajuku B de Paris Hilton

Paris Hilton a perdu son fidèle compagnon à quatre pattes des 23 dernières années, Harajuku B. «Les mots ne peuvent pas exprimer l’immense douleur que je ressens en ce moment», a écrit la vedette sur Instagram. Elle a expliqué que son chien était plus qu’un animal pour elle et qu’il avait été présent dans tous les hauts et les bas de sa vie. «Elle a rempli ma vie de tellement d’amour, de loyauté et de moments inoubliables.»

Au Québec:

Le chat Papa prune de Jean-Thomas Jobin

L’humoriste et grand vainqueur de Big Brother Célébrités Jean-Thomas Jobin a perdu son chat Papa Prune en mai 2021. «Papa prune est partie pour le paradis des chats ce week-end. Sans vouloir entrer dans les détails, pendant une courte absence de quelques heures, sa condition a chuté drastiquement; elle était très mal en point, souffrante, et son pronostic très mauvais, vu sa fragilité depuis quelques années. Ça me fend le coeur, car c’était vraiment un animal de compagnie parfait. Adorable et sans aucune malice», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

capture d'écran Facebook Jean-Thomas Jobin

Attaque, le chien de la famille de Guy A Lepage

En mai dernier, l’animateur de Tout le monde en parle a annoncé le décès de son fidèle compagnon des 17 dernières années, un caniche toy prénommé Attaque. Sur les réseaux sociaux, son poignant message a suscité bien des commentaires de sympathie. L’humoriste est revenu sur l’horrible bactérie qui a failli tuer son fils Thomas en 2014 et les semaines que le chien a passées à son chevet. «Notre famille est en deuil. Adieu valeureux compagnon. On ne t’oubliera pas», a écrit celui que sa blonde surnomme «le vieux matou».

Gaïa, la chienne du vétérinaire Sébastien Kfoury

Le docteur Sébastien Kfoury de l’émission Les poilus a vécu la grande douleur de perdre sa chienne Gaïa en avril dernier. Décédé des suites d’une tumeur au cerveau, le caniche royal âgé de 13 ans était bien connu des téléspectateurs. «On l’a vue gambader, se coller et grignoter des foies séchés pendant 5 ans sur le plateau! Elle manque à toute l’équipe des Poilus. Merci Gaïa de ta présence si réconfortante. Bon repos», a écrit la production de l’émission sur Facebook.

capture d'écran

Bulle, le chien de Pierre Curzi et Marie Tifo

Le couple de comédiens se fait discret sur les réseaux sociaux, mais Le Journal a appris qu’il avait perdu cette année sa compagne des dernières décennies. On a pu voir la belle chienne (un mélange de caniche royal et de golden retriever de couleur crème) jouer aux côtés de son maître dans les scènes se déroulant au parc du film Une révision mettant en vedette Patrice Robitaille. Fait cocasse: on peut voir le nom de Bulle Tifo-Curzi dans le générique à la fin du long métrage.