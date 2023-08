Eh oui. Il arrive que le mal triomphe du bien...

Le renommé réalisateur américain William Friedkin est mort. À l’âge de 87 ans, il s’en est allé l’année même du 50e anniversaire de la sortie fracassante de son film mythique, The Exorcist.

J’ai vu ce film une seule fois dans ma vie. Dans sa version intégrale non censurée. C’était dans les années 80. Au fond de la salle presque vide d’un cinéma de répertoire.

J’ai découvert un film d’horreur d’une brillance brutale. L’histoire d’une jeune fille possédée par le diable et de sa mère en quête désespérée de quelqu’un pour l’en libérer est explosive.

Pétri à la fois de référents chrétiens et ouvertement sexuels, The Exorcist est un chef-d’œuvre. Cinématographiquement et philosophiquement, il est inoubliable. À côté de ça, même le film d’horreur tout aussi mythique de Roman Polanski, Rosemary’s Baby, c’est du Passe-Partout.

Mais attention. Seulement en apparence. Dans les faits, l’horreur véritable, l’ultime abomination, elle nous éclate en plein visage à la toute fin de Rosemary’s Baby. À l’opposé, The Exorcist se termine étonnamment sur une note d’espoir pour le genre humain.

Datant de 1968, le film de Polanski raconte l’histoire d’un jeune couple très amoureux installé à New York. Dans l’édifice d’appartements où ils ont loué, tout juste à côté, vit un autre couple plus âgé.

On découvre peu à peu que ce vieux couple est membre d’une secte satanique. Pis encore, qu’il est au service direct du diable lui-même, Lucifer. Ce voisin maléfique recrutera secrètement le mari de Rosemary.

Se vendre au diable

Pour faire avancer sa carrière d’acteur, ce dernier accepte d’«offrir» son épouse Rosemary à Lucifer. Pensant qu’elle est enceinte de son mari, le vrai géniteur de son bébé, le futur messie des ténèbres, est le diable en personne.

Après avoir compris l’horrible sort qui l’attend, elle accouchera contre son propre gré. Personne à qui elle a raconté la vérité pour la sauver ne l’a crue.

Bref, on pourrait faire des thèses de doctorat sur ces deux films. Ce qui les distingue le plus se cache toutefois dans leurs deux fins contraires. Comme ça remonte à un demi-siècle, je me permets de les divulgâcher.

Le film de Friedkin se termine sur l’exorcisme réussi de la jeune fille. Celui de Polanski, nettement plus sombre, finit sur la naissance du fils de Lucifer et d’une Rosemary incapable d’abandonner son bébé.

Alors que la jeune fille exorcisée et sa mère reprennent vie grâce au sacrifice d’un prêtre bienveillant, on peine à imaginer les atrocités que l’héritier du Prince des ténèbres commettra un jour lorsqu’il sera adulte...

Une différence majeure

Dit autrement, dans The Exorcist, le bien triomphe du mal. Dans Rosemary’s Baby, le mal – le vrai, l’ultime, l’irrévocable – triomphe du bien. Une rareté dans la cinématographie occidentale.

Le film de Polanski nous dit cependant la vérité. Soit qu’il arrive de voir le mal terrasser le bien. Plus souvent même qu’on ne le pense.

Regardez l’Histoire. Le mal avec un M majuscule détruit sans compter. Guerres. Génocides. Viols. Famines. Etc.

Maintenant, regardez autour de vous. Le mal dit faussement «ordinaire» – ou si vous préférez, l’absence de bien –, il est là. C’est la maltraitance hypocrite de personnes vulnérables par leurs proches ou les gouvernements.

C’est la pauvreté qu’on ne veut ni voir ni soulager. Ce sont des enfants qu’on laisse souffrir dans des familles toxiques. C’est la pornographie juvénile. C’est encore et toujours les viols de femmes et d’enfants.

C’est le rejet des différences. C’est lorsqu’on oublie qu’une société plus juste est pourtant possible. Du moins, si on l’exige clairement des décideurs. Etc.

Entre la fin de The Exorcist et celle de Rosemary’s Baby, laquelle est la plus prémonitoire? À nous de choisir la suite des choses...