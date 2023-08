Festival St-Roch XP: une programmation paritaire et une journée de plus en 2023

En attendant d’y arriver sur les plaines d’Abraham, le Festival d’été de Québec a annoncé que la programmation de son événement petit frère, St-Roch XP, a atteint la parité hommes-femmes.

«Il y aura autant de femmes que d’hommes, voire plus», a glissé le directeur de la programmation Louis Bellavance, mercredi, en dévoilant les noms collés sur l’affiche de la 6e présentation de ce festival consacré à la relève, qui se tiendra du 7 au 9 septembre dans le quartier de la basse-ville à qui il emprunte son nom.

L’identité des têtes d’affiche, Karkwa, Alaclair Ensemble, Charlotte Cardin et David Kushner, était déjà connue.

Les organisateurs ont annoncé l’ajout de Mike Clay parmi ce groupe de vedettes établies ainsi qu’une trentaine d’artistes émergents, parmi lesquelles on remarque la présence de voix féminines telles que Roselle, Täbï Yösha, Naïma Frank et Mélina Lequy.

«On veut...»

«Quand on peut, on le fait. [...] Si c’est bon et c’est féminin, c’est formidable. On veut, on veut, on veut», indique M. Bellavance.

Selon lui, il est actuellement plus facile de présenter une programmation paritaire dans un événement consacré à la relève qu’au FEQ.

«Les démarches pour mettre plus de femmes en tête d’affiche sur la scène Bell ont occupé la moitié de mon année. À un moment donné, s’il n’y en a pas, on va aller ailleurs. Je ne me sentirai pas incapable et incompétent quand je ne peux pas, mais quand on peut, c’est un bonheur», dit aussi Louis Bellavance.

«Si ça va arriver un jour sur les Plaines? Je pense que oui. La pop est un courant dominant, plus que le rock, et c’est plus paritaire. Par contre, si le new country et le latino, qui ne sont pas paritaires du tout, remplacent le rock sur notre affiche dans dix ans, il n’y aura pas de parité.»

De la rangée du riz à l’Impérial

Présenté sur trois jours au lieu de deux, St-Roch XP pourra mettre en vitrine dans divers lieux de la rue Saint-Joseph davantage de jeunes artistes qui, souhaitent les organisateurs, pourront justement un jour fouler les scènes du FEQ.

Louis Bellavance cite les Gab Paquet, The Seasons et P’tit Belliveau dans la liste des diplômés de St-Roch XP, qui ont fait leurs armes dans la proximité des scènes improvisées de la basse-ville.

«P’tit Belliveau, on l’a découvert dans la rangée du riz du Marché Tradition. Aujourd’hui, il remplit l’Impérial Bell. Beaucoup de gens ont vu ces concerts et se souviennent des premiers contacts avec ces artistes. Tu ne l’oublies jamais, l’artiste non plus et nous, comme organisation, on crée des liens avec les artistes qui vont revenir au FEQ par la suite.»