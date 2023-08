Gala ComediHa! de Marc Dupré : faire l’humour comme on fait de la pop

Marc Dupré est redevenu humoriste, mais comme on a pu l’observer, mardi soir au Grand Théâtre, son instinct de chanteur pop qui veut plaire au plus grand nombre ne l’a pas quitté.

Le nouveau quinquagénaire fraichement séparé, qui animait le premier Gala du ComediHa! Fest 2023, a dirigé une soirée à l’image de sa carrière musicale. Il a misé sur un humour consensuel, efficace pour rejoindre monsieur et madame Tout-le-monde, mais qui évacuait toute prise de risques.

Accueilli comme une vedette rock, Marc Dupré a bien lancé la soirée avec un numéro d’ouverture où, en tentant de se dépeindre en gars ordinaire, il s’est retrouvé entouré de 2Frères, un acrobate descendu du toit et Véronique Claveau venue faire, sans surprise, son imitation de Céline Dion.

Cette même Véronique/Céline a fait partie de l’autre bon moment de l’animateur quand, plus tard durant le gala, elle a formé un trio du tonnerre chantant Un peu plus haut avec Dupré/Jean-Pierre Ferland et l’étonnant David Corriveau en Ginette Reno.

Trop gentil

Déception cependant lorsque Marc Dupré a, tel que promis, parlé de sa relation avec ses ex-beaux-parents, Céline et René Angélil. Son monologue se moquait pas mal trop gentiment du célèbre couple, en particulier des talents de conducteur du défunt impresario, pour que ce soit vraiment drôle.

De même, lorsqu’il a raillé ses performances sexuelles de gars de 50 ans dans un pastiche peu inspiré des Backstreet Boys, on a senti que Marc Dupré hésitait à sortir de sa zone de confort.

Personne ne s’attend à ce qu’il devienne aussi corrosif que Mike Ward, mais on pourrait espérer qu’il ose un peu plus que ça quand il va présenter son spectacle solo, en 2024. Marc Dupré est comme un poisson dans l’eau sur une scène et peut mettre une foule dans sa poche en un claquement de doigt. Il peut s’autoriser plus d’audace et oui, nous faire parfois grincer des dents.

De Martino et Vigneault se démarquent

Chez les invités, Yannick de Martino a offert le monologue le plus hilarant avec ses observations décalées. Exemple : « la lutte, c’est absurde, des messieurs en sous-vêtements qui se battent pour une ceinture. »

Photo René Baillargeon/Agence QMI

Laurent Paquin n’a pas manqué son coup en choisissant de discourir sur la drogue et ses effets, tandis que Sam Vigneault a été la découverte de la soirée. Son personnage de gars de région à moitié chauve malgré son jeune âge, qui accompagne ses gags d’un air d’accordéon, a ravi les spectateurs, qui lui ont réservé une ovation méritée.

Pascal Morrissette avait choisi une avenue prometteuse en se concentrant sur son manque de courage, mais on aurait aimé une finale plus punchée. Malgré la présence rassurante du bon Gildor Roy et leur dynamique éclatée, le duo Brick et Brack nous a perdus en chemin.

Photo René Baillargeon/Agence QMI

Quant à Richardson Zéphyr, il a livré quelques bonnes lignes, sans plus.

Stéphane Fallu a été Stéphane Fallu. On avait l’impression que ça s’en allait nulle part avec un sujet sur le couple mille fois exploité par d’autres comiques, mais il a réussi à nous avoir dans le détour, le snoro.

Matthieu Dufour a cherché avec succès à déstabiliser l’anxieux Pascal Cameron, en conviant notamment sur scène un homme-canon, le Bonhomme Carnaval et un... poney.

Véronique Claveau est ensuite revenue pour une troisième fois, en duo avec Christian Marc Gendron, pour livrer des imitations de duo improbables, par exemple Mario Pelchat et Lady Gaga ou Éric Lapointe et... oui, encore Céline. Cependant, comme c’est souvent le cas dans ce genre de numéro, la performance vocale était plus impressionnante que les textes, qui manquaient de mordant.