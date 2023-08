«Il va y avoir des fermetures»: Juliette & Chocolat ne pourrait être que le début selon un expert

Si le milieu de la restauration connait une période assez fragile, les prochains mois pourraient devenir encore plus critiques. D’ici le 31 décembre 2023, le prêt fédéral, offert pendant la pandémie, devra être remboursé, ce qui sème «l’inquiétude» dans l’industrie.

La fermeture des 10 restaurants Juliette & Chocolat pourraient être un signal d’alerte pour bien d’autres commerçants. La propriétaire Juliette Brun affirmait être étouffée par les prêts engendrés durant la pandémie, en entrevue mardi.

Et cette situation pourrait se refléter chez plusieurs autres d’ici les prochains mois, alors que le vice-président de l’Association de restauration du Québec, Martin Vézina, s’attend à «d’autres fermetures».

La principale raison, c’est ce prêt fédéral, le compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, qui a été donné durant la pandémie pour sauver l’industrie. La majorité des restaurants devront rembourser, d’ici les 5 prochains mois, entre 40 000 à 60 000$, sans quoi, des intérêts seront ajoutés dès le mois de janvier, en plus de versements obligatoires.

«Les exploitants disent: je n’y arriverais pas avant le 31, et je ne peux pas me mettre à payer des versements tous les mois, en plus de tout ce qu’on a payé. C’est là qu’on peut croire à des fermetures et des faillites.»

Même si les clients sont présents dans les restaurants, les marges bénéficiaires demeurent encore trop faibles pour espérer rembourser le prêt d’ici le 31 décembre, comme l’explique M. Vézina.

Selon lui, un chiffre d’affaires de 1 million de dollars est nécessaire pour arriver à rembourser 40 000$, en raison des marges de profit des restaurateurs généralement autour des 4%. Une mission presque qu’impossible pour certains.

Donner plus de temps?

L’Association de restauration du Québec demande au gouvernement fédéral de repousser l’échéance d’au moins un an, «afin d’assurer de donner une autre année d’exploitation pour générer le 40 000$ nécessaire».