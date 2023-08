Immobilier à Québec: le deuxième meilleur mois en 23 ans

Les ventes immobilières ont fait un bond considérable à Québec en juillet, dépassant tous les records hors pandémie, alors que le prix médian des propriétés vendues stagne en raison de la hausse des taux d’intérêt.

«C’est le deuxième plus gros mois de juillet jamais enregistré depuis que l’industrie compile les données», confirme Charles Brant, directeur de l’analyse du marché à l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Pas moins de 650 propriétés ont été vendues dans la région métropolitaine (RMR) de Québec durant cette période, une hausse de 19% et 21% par rapport au même mois en 2022 et 2021.

Parmi celles-ci, on retrouve 421 maisons unifamiliales (+18%), 184 copropriétés (+26%) et 45 plex (+2%), selon des statistiques de l’APCIQ. Le volume total des ventes est aussi passé de 198 962 033$ en juillet 2022, à 237 699 529$ cette année.

«Le fait que Québec soit plus abordable que les marchés comparables y est pour quelque chose. On voit beaucoup de personnes quitter d’autres grands centres pour s’installer ici», souligne Nicolas Geoffroy-Brûlé, directeur d’agence et courtier RE/MAX.

Des prix plus stables

On remarque toutefois que le prix médian des propriétés vendues s’est stabilisé au courant des derniers mois, plus particulièrement du côté des maisons unifamiliales.

Après avoir fait un bond vertigineux de 275 000$ à 315 000$ entre juillet 2020 et 2021, puis à 350 000 un an plus tard, celui-ci n’a pas bougé d’un poil cette année.

Selon les experts contactés par Le Journal, cette situation s’explique par la hausse des taux d’intérêt – qui atteint maintenant près de 7% pour les hypothèques – et la diminution de la surenchère.

«La capacité d’emprunt des acheteurs a diminué drastiquement avec la hausse des taux. Et au lieu d’avoir 15 offres d’achat sur une propriété, on se retrouve avec trois ou quatre», lance de son côté Simon Lafrenière, courtier chez Via Capitale Sélect.

La bulle montréalaise

Le nombre d’inscriptions en vigueur et le délai de vente de ce type de propriété ont aussi augmenté, signe que des propriétaires tentent de vendre leur résidence bien au-dessus de leur valeur marchande réelle, comme c’était le cas durant la pandémie, sans succès.

Ce genre de stratagème est d’ailleurs en train de jouer un tour au marché immobilier de Montréal, où la «balloune» dégonfle à vitesse grand V depuis le début de l’année.

Un total de 3098 propriétés a été vendu en juillet dans la région, soit un maigre 1% de plus par rapport à l’an dernier, alors que l’inventaire est 20% plus élevé et que les nouvelles inscriptions sont inférieures de 9%.

«La bulle a tellement gonflé rapidement durant la pandémie que les familles n’ont plus les moyens de s’acheter une propriété décente à Montréal. Ce que tu peux avoir pour 400 000$, c’est médiocre», déplore M. Lafrenière.

Différence notable entre Québec et Montréal

Québec*

Ventes totales: 650 (+19%)

Ventes de maisons unifamiliales: 421 (+18%)

Prix médian: 350 000$ (-)

Délai moyen de vente: 51 jours (+22)

Ventes de copropriétés: 184 (26%)

Prix médian: 247 000$ (+5%)

Délai moyen de vente: 56 jours (-12)

Ventes de plex: 45 (+2%)

Prix médian: 380 000$ (-1%)

Délai moyen de vente: 66 jours (+9)

Montréal*

Ventes totales: 3098 (+1%)

Ventes de maisons unifamiliales: 1649 (+3%)

Prix médian: 555 000$ (+1%)

Délai moyen de vente: 46 jours (+21)

Ventes de copropriétés: 1130 (-4%)

Prix médian: 395 000$ (-)

Délai moyen de vente: 56 jours (+24)

Ventes de plex: 317 (+15%)

Prix médian: 735 000$ (-6%)

Délai moyen de vente: 71 jours (+28)

*Données de juillet 2023 comparées à celles de juillet 2022

