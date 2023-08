Juliette & Chocolat tombe sous le poids de la dette pandémique et déclare faillite

Étouffés par le poids de la dette accumulée en prêts de survie pendant la pandémie, les 10 restaurants Juliette & Chocolat déclarent faillite. Cette situation pourrait toucher de nombreux autres établissements, alors qu’arrive bientôt l’échéance du remboursement des prêts.

«Dans la dernière année, juste en intérêts, j’ai remboursé plus de 1M$. On peut tenir un an comme ça, mais pour l’année qui s’encourait, ça allait être plus proche du 1,5M$. Je n’ai pas les poches sans fond», regrette la fondatrice Juliette Brun, qui avait démarré l’entreprise il y a 20 ans et qui doit mettre à pied quelque 350 employés.

Jamais avant la pandémie l’entrepreneure n’avait emprunté, mais les fermetures forcées par les mesures sanitaires ont fait chuter les ventes, d’où la nécessité d'obtenir des prêts d’urgence, du gouvernement fédéral et de la ville de Montréal, notamment. Certains ont été obligatoirement contractés à taux variables. Avec la remontée des taux d’intérêt depuis un an, combinée à l’inflation, la clientèle avait beau être revenue en succursale, rien n’allait plus. Juliette Brun a cherché des solutions jusqu’à la fin, déterminée à rembourser ses dettes.

«Même si je fermais certains restos plus difficiles à opérer, toute la dette retombait sur les plus profitables et alors ils n’auraient plus été profitables. C’était un casse-tête sans solution», dit celle qui aurait aimé pouvoir négocier une extension du délai de remboursement des prêts.

«Le prix de la dette versus le prix d’une entreprise qui ferme, alors qu’elle embauchait 350 personnes et générait 10 M$ de revenus et payait des taxes... ça fait mal à un pays quand on perd ça», songe Juliette Brun, pensant à l’addition possible d’autres faillites du genre.

Extension du délai de rembousement réclamée

L’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) réclame d’ailleurs le report de l’échéance de remboursement des prêts pour éviter de perdre trop d’entreprises.

«Il y a un stress pour l’échéance du 31 décembre 2023 et on a des gens qui pensent ne pouvoir y arriver», observe Martin Vézina aux affaires publiques de l’ARQ.

Les entreprises admissibles ont reçu entre 40 000$ et 60 000$ en prêts. En restauration, où les marges de profit sont en moyenne de 4%, une entreprise qui a des revenus de 1 M$ ne va générer que 40 000$ en profits, donc il est difficile de rembourser les prêts rapidement.

«Nos restaurateurs ont aussi eu à augmenter les salaires et le coût de leur épicerie a grimpé aussi. Comme il manque de personnel, les heures d’ouverture sont souvent réduites. Alors, ça réduit les ventes possibles aussi. C’est difficile», affirme M. Vézina.

Déterminée à recommencer

Juliette Brun assume l’entière responsabilité de sa faillite, malgré les événements incontrôlables auxquels elle a fait face.

«La partie la plus difficile, c’est de ne plus travailler avec mon équipe, mes Chapeaux Rouges. Ça fait mal, je les laisse un peu tomber. Je n’ai pas vraiment réussi mon contrat avec eux», dit-elle, triste de ne pas avoir su mener le bateau à bon port.

Chacun des employés en poste depuis plus de trois mois recevra 8 semaines de compensation salariale.

Même si elle perd locaux et équipements, Juliette Brun est déterminée à rebondir.

«Je sais qu’il faudra repartir à zéro, mais je ne suis pas de nature à laisser tomber facilement. C’est important de ne pas se laisser abattre. J’ai cinq enfants et j’ai le devoir de leur montrer ce qu’est la résilience», confie-t-elle.

La boutique en ligne devra fermer temporairement, mais la marque Juliette & Chocolat appartient toujours à Juliette Brun, comme ses recettes, et déjà, des employés lèvent la main pour continuer, une fois que tout sera réglé avec le syndic de faillite.