La cancérologue qui aurait tué son poupon avant de se suicider aurait pu souffrir de dépression post-partum

La dépression post-partum est probablement à l'origine du suicide de Krystal Cascetta, médecin spécialiste du cancer à New York.

La médecin cancérologue new-yorkaise Krystal Cascetta, qui a tué sa fille d’environ quatre mois avant de retourner l'arme contre elle, aurait été victime d'une dépression post-partum, selon un nouveau rapport.

Les enquêteurs envisagent la possibilité selon laquelle Dr Cascetta aurait souffert de troubles mentaux, voire d’une psychose post-partum sévère, avant de commettre l’irréparable.

Le samedi 5 août dernier, la cancérologue de 40 ans, dans un geste apparemment inexplicable, serait vraisemblablement entrée dans la chambre de son poupon puis l’aurait tué d’une balle avant de retourner l’arme contre elle.

«La nouvelle a été absolument bouleversante», a déclaré Adriana Pentz à CBS News.

Dépression post-partum

La Dr Cathrine Daniels, psychiatre au Westchester Medical Center, a déclaré que la maladie «ne fait pas de discrimination en fonction de l'éducation, de l'âge ou de l'envie d'avoir un bébé ou d'être mère», rapporte le New York Post.

La Dr Daniels ajoute que pour cette raison, il est important de soutenir les nouvelles mamans, de leur offrir de l'amour et de soutien, et de veiller sur elles au cas où elles commenceraient à éprouver des difficultés.

«Les femmes semblent très anxieuses et préoccupées par le bien-être de leur bébé, elles doutent de leur capacité à s'occuper correctement de leur enfant, et on observe une véritable tristesse, un désintérêt et un repli sur soi», explique-t-elle encore.

Les enquêteurs n'ont pas révélé publiquement ce qui, selon eux, a conduit à cette horrible tragédie. Les publications sur les réseaux sociaux de Dr Cascetta et de son mari de 37 ans, Tim Talty, semblaient montrer une vie idyllique et heureuse depuis leur mariage en 2019.

L'horrible incident s'est déroulé dans la maison de Westchester, d'une valeur d'un million de dollars, que Dr Cascetta partageait avec M. Talty.

La police de l'État a déclaré que la spécialiste en hématologie-oncologie est décédée d'une blessure par balle auto-infligée vers 7 heures du matin samedi, après avoir apparemment tiré sur son enfant.

«Une enquête préliminaire a révélé qu'à environ 7 heures du matin, Krystal Cascetta est entrée dans la chambre de son enfant et a tiré sur celui-ci avant de retourner l'arme contre elle», avait alors déclaré la police de l’État.

«La scène correspond à un meurtre/suicide», avait-elle ajouté.

L'âge du poupon n’a pas été confirmé, mais des messages sur les réseaux sociaux suggèrent qu'elle serait née vers le mois de mars, indique le New York Post.

Un parcours plein de compassion

Dr Cascetta est diplômée de l'Albany Medical College, selon sa biographie sur le site web de l'hôpital Mount Sinai de New York, où elle travaillait.

Elle y a d’ailleurs reçu un prix pour la compassion dont elle a fait preuve dans ses rapports avec les patients.

Elle a effectué son internat à la Hofstra North Shore LIJ School of Medicine au North Shore University Hospital, où elle a reçu un prix similaire.

À l’hôpital Mount Sinai, Dr Cascetta s'est spécialisée dans la recherche sur le cancer du sein, une passion qui, selon son mari, lui a été inspirée par le décès de la meilleure amie de sa mère.

«Lorsque Krystal était aux études, la meilleure amie de sa mère est décédée d'un cancer du sein», a écrit M. Talty sur le site web de sa société.

«C'est cet événement marquant qui a aidé Krystal à décider que l'oncologie médicale serait sa spécialité», a-t-il ajouté.