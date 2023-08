La période de la rentrée rime avec stress et anxiété

La rentrée est à nos portes. Les vacances sont presque terminées, on commence à réfléchir aux fournitures scolaires des enfants, à leur inscription aux activités parascolaires qui rythmeront notre quotidien à la prochaine année, on prend des résolutions comme si on était le 31 décembre: comme famille, nous serons mieux organisés, plus efficaces, nous nous réveillerons plus tôt, nous mangerons plus sainement, nous passerons plus de temps en famille, etc.

À cela s’ajouteront inexorablement les pépins désormais réguliers: manque d’enseignants dans l’école de notre enfant, urgences pleines à craquer, prix de l’épicerie, etc. Tout pour nous rendre la vie un peu plus épicée, un peu plus difficile. C’est comme si on ne savait vivre que de stress en stress. Une fois qu’on aura à peine oublié la rentrée, qu’il faudra réfléchir au temps des fêtes, et ensuite à la semaine de relâche pour recommencer à planifier l’été prochain. C’est ainsi, c’est l’adrénaline qui nous fait avancer, continuer, ne pas lâcher.

Revenons à la rentrée scolaire un instant: chaque année, alors qu’on reçoit les listes de fournitures à acheter, je pense aux milliers de familles qui n’en dormiront pas. Toujours plus pointues, plus longues et plus précises, ces listes sont source de cauchemars pour ces familles vulnérables et monoparentales, notamment, qui en arrachent pour boucler les fins de mois.

Parce que c’est une chose de se serrer la ceinture, moins manger pour en laisser aux enfants, ne pas s’acheter de vêtements pour pouvoir les habiller; il est très difficile de tourner les coins ronds d’un sac d’école et de ce qu’il doit contenir.

En plus du stress, de la charge mentale et de l’anxiété se rajoutera désormais la culpabilité.

Cette culpabilité, combattons-la, de toutes nos forces. Rappelons-nous, à chaque instant, que les valeurs que nous leur transmettons sont les meilleurs outils à mettre dans leur sac à dos. Et ça tombe bien, ça ne coûte pas grand-chose.