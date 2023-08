La Poche Bleue est vendue

Les anciens joueurs du Canadien de Montréal Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre ont vendu leur entreprise La Poche Bleue à la compagnie Playmaker.

Cette dernière en a fait l’annonce dans un communiqué mercredi. Playmaker est spécialisée dans les médias, la technologie et les paris sportifs.

Latendresse, Lapierre et le directeur général Louis-Philippe Dorais resteront au sein de l’entreprise.

«La Poche Bleue est un incroyable producteur de contenus sportifs et de produits de consommation avec une véritable affinité avec les amateurs au Québec. De plus, Maxim, Guillaume et Louis-Philippe sont des professionnels accomplis ayant des liens étroits avec la communauté locale. Maxim et Guillaume sont des personnalités sportives qui continueront de produire une offre de contenu divertissant et culturellement pertinent. Cela marque une étape importante dans notre stratégie d'expansion en Amérique du Nord et une journée excitante pour Playmaker, puisque nous ajoutons d'autres grands joueurs à notre équipe», a déclaré le président de Plarmaker, Jordan Gnat.

Le montant de la transaction pourrait atteindre jusqu’à 8,8 millions $ si des objectifs financiers sont atteints d’ici les 12 prochains mois. Pour l’instant, les fondateurs de La Poche Bleue ont reçu un chèque de 2,25 millions $ et des parts dans Playmaker.

Fondée pendant la pandémie de COVID-19, La Poche Bleue est rapidement devenue l’une des baladodiffusions préférées des amateurs de hockey au Québec. Depuis, la compagnie a pris de l’ampleur et a associé son image à plusieurs produits de consommation, notamment des boissons alcoolisées.