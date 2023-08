L'ancien du Rocket Jean-Sébastien Dea s’en va en Russie

C’est dans la Ligue continentale de hockey (KHL) que le Québécois Jean-Sébastien Dea poursuivra sa carrière de hockeyeur.

Le Metallurg de Magnitogorsk en a fait l’annonce mercredi. La semaine dernière, les Coyotes de l’Arizona avaient soumis son nom au ballottage inconditionnel dans le but de résilier son contrat, et ce, à la demande de l’attaquant de 29 ans.

En 2022-2023, Dea a disputé quatre parties avec «Yotes». Il a principalement joué avec leur club-école de la Ligue américaine, les Roadrunners de Tucson. Il a amassé 23 buts et 27 mentions d’aide pour 50 points en 67 matchs avec ceux-ci.

Dea a œuvré pour le Rocket de Laval en 2021-2022 et a amassé 52 points en 70 parties avec la formation qui évolue dans sa ville natale. Le produit des Huskies de Rouyn-Noranda a disputé un total de 37 rencontres dans la Ligue nationale, lui qui a aussi porté les couleurs des Penguins de Pittsburgh, des Devils du New Jersey et des Sabres de Buffalo.