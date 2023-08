Les Alouettes jouent à cache-cache avec Cody Fajardo

Absent mardi, le quart-arrière Cody Fajardo était de retour à l’entraînement des Alouettes, mercredi, mais ce sont les auxiliaires Caleb Evans et Davis Alexander qui prenaient les répétitions à l’attaque. À deux jours du match prévu contre les Roughriders de la Saskatchewan, vendredi soir au stade Percival-Molson, il est logique de conclure que Fajardo représente un cas pour le moins incertain.

«Nous préparons Cody [Fajardo] et les deux autres gars doivent être prêts à jouer aussi, a commenté l’entraîneur-chef, Jason Maas. Dans une saison, il y aura toujours des moments où certains joueurs ne sont pas en mesure de s’entraîner normalement et de prendre toutes les répétitions, en raison de bobos ou de blessures. Nous vivons présentement un de ces moments.»

On omet volontairement de dire si Fajardo sera le quart-arrière partant ou non, vendredi soir, contre son ancienne équipe. Ce n’est pas une information qu’on souhaite offrir au club adverse.

Même si de nombreux journalistes réclamaient de parler au quart-arrière, Fajardo n’a pas été rendu disponible aux médias au terme de l’entraînement de mercredi.

«Tous les scénarios sont considérés, a précisé Maas. Si c’est préférable qu’il se repose, on va gérer le tout. Les joueurs veulent tous jouer et Cody veut jouer. C’est d’ailleurs le cas à chaque semaine... S’il ne peut pas le faire, nous serons pleinement préparés. Pour chaque plan, il faut avoir une alternative.»

Stanback absent?

La situation entourant le pivot de l’attaque n’est pas unique chez les Alouettes. Le porteur de ballon William Stanback en est un autre qui n’était pas en mesure de s’entraîner, mercredi, étant plutôt aperçu sur les lignes de côté.

Dans ce cas-ci, Walter Fletcher pourrait prendre la place de Stanback tandis que Jeshrun Antwi est également disponible comme demi offensif.

«On va jouer avec les gars qui peuvent être à 100% et qui donnent leur meilleur effort», a tranché Maas.

Fajardo, qui avait raté l’entraînement de mardi pour une journée de traitements, a peut-être intérêt à sauter ce prochain match et penser à plus long terme. Il y aurait une certaine logique derrière cette décision. Soit dit en passant, les Roughriders ont réussi six sacs aux dépens du quart-arrière Dustin Crum dans leur victoire de 26 à 24 contre le Rouge et Noir d’Ottawa, dimanche, en Saskatchewan. L’Américain Anthony Lanier II a notamment plaqué trois fois le quart adverse derrière sa ligne de mêlée durant cette partie.