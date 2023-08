L'intelligence artificielle pour déceler les failles de cybersécurité à la Maison-Blanche

La Maison-Blanche a lancé mercredi un concours pour la création de technologies de cybersécurité à base d'intelligence artificielle (IA), en vue de mieux protéger la sécurité nationale, ainsi que les administrations et infrastructures américaines.

Organisé par la Darpa, l'agence scientifique de l'armée américaine, le concours baptisé «AI Cyber Challenge» (AIxCC) va offrir des prix de plus de 18 millions de dollars en tout «pour identifier et réparer des failles informatiques en utilisant l'IA», a indiqué la présidence des États-Unis dans un communiqué.

La compétition entre les équipes doit durer deux ans et prévoit la collaboration de grandes entreprises spécialistes de l'IA: Anthropic, Google, Microsoft et OpenAI.

«Les défenseurs informatiques sont chargés de protéger un labyrinthe de technologies titanesque et à ce stade ils ne disposent pas d'outils capables d'assurer la sécurité à l'échelle voulue. D'où les cyberattaques observées ces dernières années, qui font peser de graves risques sur la sécurité nationale», a déclaré Perri Adams, une responsable de la DARPA, lors d'une conférence de presse.

«Les récents progrès de l'IA, utilisés de manière responsable, représentent un potentiel remarquable pour sécuriser notre code informatique (...) et gagner une longueur d'avance en matière de défense», a-t-elle ajouté.

Ces derniers mois, le président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont surtout insisté sur les dangers liés au déploiement rapide de technologies d'IA très sophistiquées, encore mal comprises, et sur la responsabilité des leaders de ce secteur à protéger la société des risques potentiels (fraude, désinformation, chômage, etc).

Mais avec cette compétition, la Maison-Blanche espère montrer «les bénéfices potentiels de l'IA pour aider à sécuriser les logiciels utilisés sur internet, dans toute la société, des réseaux électriques qui alimentent l'Amérique en énergie aux systèmes de transport qui régissent la vie quotidienne», détaille le communiqué.

Depuis des années, des attaques informatiques s'en prennent aux entreprises, institutions privées et publiques et services gouvernementaux de nombreux pays, y compris les États-Unis.

En mai dernier, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont accusé un «cyber-acteur» parrainé par la Chine d'avoir discrètement infiltré des infrastructures critiques américaines. En juillet, des sources officielles ont fait savoir que le gouvernement américain avait été la cible d'une cyberattaque d'origine chinoise visant notamment le département d'État.