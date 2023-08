Logan Couture : Un capitaine coule avec son navire

Les Sharks de San Jose sont sur la bonne voie, croit Logan Couture. Le capitaine entend demeurer avec l’équipe tant qu’il estime qu’elle tente de faire les démarches nécessaires pour retrouver les séries éliminatoires.

On pourrait croire que Couture, qui a connu les bonnes années du club avec Joe Thornton, Patrick Marleau, Joe Pavelski et autres Brent Burns dans la décennie 2010, serait tenté de quitter le navire après plusieurs années d’insuccès. Après tout, le joueur de centre de 34 ans n’a jamais remporté la coupe Stanley.

Ce serait mal connaître l’Ontarien. C’est avec les Sharks que Couture veut retrouver la route de la réussite.

«S’il s’agissait d’une reconstruction de cinq, six ou sept ans, alors évidemment qu’il y aurait eu du changement. Mais je crois que [le directeur général Mike Grier] a fait du bon boulot pour nous redonner des outils avec de très bons choix au repêchage. C’est difficile de prédire ce qui se passera d’ici quelques années, mais je suis excité pour cette saison. Je veux être à San Jose pour faire tourner les choses», a-t-il promis lors d’une entrevue avec le site NHL.com, mercredi.

San Jose a perdu son meilleur défenseur, Erik Karlsson, par voie de transaction, dimanche. Plusieurs vétérans comme Couture, Marc-Édouard Vlasic et Tomas Hertl sont toujours là pour mener l’équipe et de jeunes vedettes en devenir cognent à la porte. La saison 2023-2024 pourrait être celle de l’éclosion pour un William Eklund ou un Thomas Bordeleau.

Avec la famille

Depuis ses débuts dans la Ligue nationale en 2009-2010, Couture n’a connu que les Sharks. Il est devenu leur capitaine en 2019 et c’est sans doute avec eux qu’il disputera son 1000e match en carrière dans quelques mois. Régulièrement parmi les attaquants les plus productifs des siens, il a exactement 700 points à son compteur.

Évidemment, sa famille et lui sont attachés à la Californie, mais les victoires devront venir. Il pourrait certainement être tenté d’aller voir ailleurs à la fin de son présent contrat, à l’été 2027, si le plan des Sharks venait à capoter.

«Le changement est difficile, et si le jour vient où il devra se produire, c’est que j’aurai jugé que c’était mieux pour ma famille et moi. Je suis sûr que vers la fin de ma carrière, mes responsabilités sur la glace auront diminué, mais en ce moment, je veux faire tout ce que je peux pour aider l’équipe et être le meilleur joueur possible pour les Sharks», a-t-il assuré.

«C’est dur de perdre, a poursuivi Couture. Perdre n’est pas la raison pour laquelle tu joues au hockey. Tu joues chaque soir pour gagner et [l’entraîneur-chef David Quinn] est un gars qui veut vraiment gagner. Pour une majorité de nos matchs l’an dernier, d’un bout à l’autre nous avons donné un très bon effort même si nous avons terminé là où nous avons terminé.»

Avec seulement 22 victoires en 82 rencontres, le plus bas total de tout le circuit Bettman, les Sharks ont pris l’avant-dernier échelon du classement de la section Pacifique. Ils ont raté les séries ces quatre dernières années.