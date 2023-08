Malgré l’inflation, les Québécois sont prêts à s’endetter pour voyager

Inflation ou pas, les Québécois ne se privent pas de se gâter pour voyager, quitte à s’endetter et réduire les dépenses d’épicerie, selon un récent sondage publié mercredi.

Le coup de sonde du Groupe FlightHub, près de la moitié des Québécois ayant pris l’avion au moins une fois ces deux dernières années ont dû couper dans leurs dépenses non essentielles pour s’offrir un moment d’évasion cette année.

Selon l’enquête, plus de 1 Québécois sur 4 (26 %) n’ayant pas les moyens de voyager a déjà choisi de financer son projet de voyage avec sa carte de crédit ou toute autre source de financement.

Environ 41 % des personnes sondées ont affirmé réduire leurs dépenses quotidiennes d’épicerie pour s’offrir une expérience de voyage qu’elles ne peuvent pas s’offrir d’ordinaire, selon le sondage qui met en évidence le besoin de solutions de voyage plus abordables.

L’enquête révèle que 53 % des milléniaux québécois (69 % à l’échelle du Canada) ont dû faire des compromis afin de satisfaire leur envie d’évasion, en réduisant leurs sorties au restaurant, au cinéma ou les concerts.

«Cet enthousiasme pour les voyages et les expériences humaines qui en découlent, malgré les défis économiques, met en lumière le profond désir de dépaysement et de connexion, et plus particulièrement auprès de la jeune génération», a expliqué Christopher Cave, PDG du Groupe FlightHub.