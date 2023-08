Merci à nos généreux Québécois

Ma fille, son conjoint et leurs deux enfants, dont je tairai le nom pour ne pas étaler leur vie publiquement et me le faire reprocher ensuite, ont été forcés d’évacuer la ville où ils résident à cause des feux de forêt qui sévissaient alors dans le nord du Québec. Ça nous a tous mis sur le qui-vive, moi la première, tellement je craignais pour eux.

Ils devaient se rendre dans un centre sportif aménagé pour l’occasion, mais ils ont eu la chance de croiser sur leur chemin un couple à la retraite qui a accepté généreusement de les héberger. C’est dans des situations semblables qu’on se rend compte à quel point les Québécois, c’est du bon monde. Merci du fond du cœur à ceux et celles qui ont ouvert leurs portes aux sinistrés.

Mère et grand-mère reconnaissante

C’est dans l’adversité que s’exprime bien souvent le fond du cœur des gens. On devrait réfléchir à la nécessité de le manifester en tout temps.