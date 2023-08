Monia Chokri, Mariloup Wolfe et d’autres vedettes d’ici partagent leurs photos de voyage à travers le monde

L’été est loin d’être terminé et plusieurs vedettes québécoises se font une joie de partager leurs photos de vacances à travers le monde avec leurs abonnés. Voici six personnalités québécoises qui nous donnent des envies de voyage et de découvertes.

Magalie Lépine-Blondeau en Jordanie

On aime suivre la comédienne de la série Sans rendez-vous sur Instagram pour ses clichés souvent léchés et toujours de bon goût. On adore la suivre dans ses pérégrinations aux quatre coins du monde. Ses plus récentes photos de son voyage en Jordanie sont tout simplement époustouflantes.

Monia Chokri en Corse

Après être allée à Cannes et à Saint-Tropez avec sa grande amie Magalie Lépine-Blondeau, la réalisatrice de Simple comme Sylvain se trouve en Corse. «L’île de beauté, mon île d’amour», a-t-elle écrit sous sa plus récente publication la montrant de dos devant des montagnes luxurieuses.

Marie-Mai, David Lafleche et leur fille Gisèle dans le sud de la France

On aime voir un couple qui n’en est plus un voyager en famille pour le bien de son enfant. C’est le cas de Marie-Mai et de David Laflèche, qui, s’ils ne sont plus des amoureux, restent des amis voyageurs et un exemple pour leur fille Gisèle. Leurs récents clichés croqués en France font plaisir à regarder.

Mariloup Wolfe au Costa Rica

La comédienne et réalisatrice multiplie les voyages et on se plaît à la suivre dans ses déplacements à travers le monde. Après le Maroc avec ses enfants, elle se trouve à Tamarindo, au Costa Rica, où elle tourne la saison 3 de sa série de voyage Le grand move. «J’adore les aventures. Conjuguer travail et voyage c’est formidable! Pura Vida», écrit-elle.

Jean-Michel Dufaux à travers le monde

On peut toujours compter sur le grand bourlingueur Jean-Michel Dufaux pour nous faire rêver avec ses parfaites photos de voyage. Ses plus récentes images en Argentique nous présentent la ville rose de Toulouse, alors que les précédentes nous transportent au Vietnam. Normal, l’animateur et son ami Benoît Roberge sont à la barre de l’émission Tadam Vietnam sur les ondes d’Évasion.

Daniel Bélanger à Baie-Saint-Paul

Les voyages au Québec font aussi rêver et Daniel Bélanger en sait quelque chose. Le chanteur a publié un joli cliché de lui en balade au bord de l’eau, prise par sa fille Juliette au lendemain de son concert au festival Le Festif! de Baie-Saint-Paul. «Petit coucou au fleuve. Jamais pressé de quitter Baie-St-Paul», a écrit le musicien.