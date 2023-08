Omnium Banque Nationale de Toronto: un Milos Raonic digne de ses plus belles années

TORONTO | Pour la première fois depuis son retour à la compétition, il y a deux mois, le vétéran canadien Milos Raonic a remporté deux matchs de suite dans un tournoi. Le voici donc en ronde des 16 de l'Omnium Banque Nationale de Toronto, à 32 ans, après avoir passé près de deux ans loin du circuit!

Et cette victoire de 6-4 et 6-3 en face au qualifié japonais Taro Daniel, 115e mondial, sous en central ensoleillé, mercredi, c'en fut une typique des plus belles années du puissant serveur.

Getty Images via AFP

Quinze as, des bris au moment opportun - dont un à 5-4, en première manche -, des points courts, quelques montées au filet. Rien pour enflammer la foule d'ailleurs plutôt dispersée dans le grand stade, malgré la présence sur le court d'un pionnier du tennis canadien qui en est sans doute à ses derniers milles sur le circuit.

Mais du jeu efficace, suffisant pour assurer au Canadien, actuellement 545e au monde, un autre match devant ses parents et amis, lui qui souhaitait tant pouvoir s'offrir un ultime tour de piste à Toronto malgré son corps endolori, qui l'a empêché de frapper une seule balle pendant 14 mois.

Plus de détails à venir.