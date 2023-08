QS et son enfer pavé de bonnes intentions

Les qsistes de Jean-Talon ont tourné le dos aux autorités du parti et ont préféré choisir une candidature masculine plutôt que féminine pour l’élection partielle qui se dessine dans cette circonscription.

Bien qu’elle soit légitime, la quête d’une certaine parité homme-femme à l’Assemblée nationale continue de faire face à des blocages fondés sur l’anti-wokisme et des arguments fallacieux.

Certains voudraient faire croire qu’on substituerait le genre à la compétence dans le choix de candidat, que ce soit en politique ou en emploi. Ils tiennent souvent le même raisonnement pour la race, l’orientation sexuelle ou le statut social.

La sous-représentation de certains groupes sociaux dans les instances politiques, dans les médias ou dans des postes de décision s’avère une réalité qu’on ne peut nier. Ce serait se mentir de croire que c’est le hasard et la compétence qui expliquent les écarts de représentation.

À compétence égale

Il faut être candide pour présumer qu’on retrouve proportionnellement moins de femmes compétentes dans leur groupe que chez celui des hommes. C’est aussi naïf, voire suprémaciste de le penser pour les minorités visibles, les LGBT ou les moins privilégiés.

Nous retrouvons aujourd’hui plus de diversités de genres, de races et d’orientations sexuelles dans nos médias sans que la qualité des programmes soit affectée et que nous portions une culpabilité maladive pour les disparités passées.

Les faux semblants

Cette diversité devrait se transporter dans d’autres sphères d’activités afin de mieux refléter la composition de la société québécoise. De la nation en quelque sorte!

Chose certaine, QS s’est pris de la mauvaise manière pour faire avancer la réflexion sur ce sujet sensible. J’ai souvent déploré l’hypocrisie de ce parti qui a renié plus d’une fois ses principes. Il serait facile de préjuger qu’il a encore parlé des deux côtés de la bouche.

Difficile de croire un parti aux fondements élastiques!