Salut, Gilly!

Quelle triste nouvelle que celle d’apprendre le décès de l’ex-gardien de but de la LNH Gilles Gilbert (Gilly pour les intimes), survenu dimanche dernier à l’âge de 74 ans ! Gilles, natif de Limoilou (paroisse Saint-Esprit), a signé 192 victoires, en 14 saisons, avec les North Stars, les Bruins et les Red Wings. Gilbert était devant le filet lors de plusieurs moments mémorables de l’histoire de la LNH. À sa saison recrue avec les North Stars, en 1969-70, il a accordé les 498e, 499e et 500e buts de la carrière de Jean Béliveau, des Canadiens de Montréal. Dans le match no 7 de la demi-finale de 1979, alors qu’il défendait le filet des Bruins contre les Canadiens, Gilles a accordé le but égalisateur à Guy Lafleur avec 1:14 à jouer en temps réglementaire, après que Boston eut écopé d’une pénalité pour trop de joueurs sur la patinoire. Gilbert a réalisé 47 arrêts, mais les Bruins ont perdu en prolongation. J’ai eu l’occasion, au cours des dernières années, de jouer au golf (photo) avec lui à plusieurs reprises. C’était toujours un plaisir de partager ces moments avec lui. Mes condoléances à sa famille et à ses proches.

Anniversaires

Photo d'archives

Louis Garneau (photo), président de Louis Garneau Sports, 65 ans... Christian Rodrigue, président de Mordicus et promoteur des salons Info-Vélo et ski et Sports d’hiver, 52 ans... Ian Marcotte, professeur de science politique au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, originaire de Saint-Basile-de-Portneuf, 47 ans... Audrey Tautou, actrice française, 48 ans... Brett Hull, ex-joueur de la LNH (entre 1986 et 2005), vice-président exécutif des Blues de St. Louis, 59 ans... Rod Brind’Amour, entraîneur-chef des Hurricanes de la Caroline (LNH), 53 ans... Josée Deschênes, comédienne et actrice, 62 ans... Melanie Griffith, actrice américaine, 66 ans... Carolle Banville, ex-animatrice à Télé-Mag, 70 ans.

Disparus

Photo tirée du site web Nicholas Evans

Le 9 août 2022 : Nicholas Evans (photo), 72 ans, écrivain britannique, auteur notamment du succès de librairie adapté au cinéma L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux... 2021 : Patricia Hitchcock, 93 ans, actrice britannique et fille unique d’Alfred Hitchcock et Alma Reville... 2017 : Me Yvon Mercier, 84 ans, ex-juge en chef associé de la Cour du Québec et personnage important de la région de Montmagny... 2016 : Gerald Cavendish Grosvenor, 64 ans, duc de Westminster... 2005 : Frank Gifford, 84 ans, ancien joueur et commentateur vedette de la NFL... 2013 : Vladimir Vikulov, 67 ans, joueur puis entraîneur de hockey sur glace soviétique... 2012 : Mel Stuart, 83 ans, documentariste et directeur de films américains... 2009 : Reynald Bouchard, 63 ans, acteur et dramaturge québécois... 2009 : Réjane Laberge-Colas, 85 ans, pionnière de la magistrature québécoise... 1987 : Roger Garand, 65 ans, comédien québécois.