Tinder lance une nouvelle fonction de sélection de photos par IA

Annoncée par sa société mère, Match Group, cette fonction d'IA est conçue pour répondre à un défi commun auquel sont confrontés les utilisateurs lorsqu'ils rédigent leur profil de rencontre: la sélection des photos les plus représentatives.

Selon le PDG de Match Group, les gens sont souvent mal à l'aise lorsqu'il s'agit de choisir les photos qui reflètent le mieux leur personnalité. La solution alimentée par l'IA vise à atténuer ce problème en sélectionnant automatiquement dans l'album de l'utilisateur un ensemble de cinq photos.

Améliorer la pertinence du contenu du profil

L’IA peut aider les utilisateurs à créer des profils plus authentiques et plus convaincants. Match Group étudie également d'autres capacités d'IA qui devraient être mises en œuvre à l'avenir. L'une d'entre elles consiste à tirer parti de l'IA pour améliorer la pertinence du contenu pour les utilisateurs, afin d'améliorer leur expérience globale sur l'application.

Des profils plus attrayants grâce à l’IA

Une étude récente de Tinder a montré qu'une grande partie de ses membres ont exprimé leur intérêt pour l'utilisation de l'IA générative afin d'améliorer la création de leur profil.

À cette fin, le directeur des produits de Tinder a laissé entrevoir d'autres possibilités d'intégration de l'IA, comme l'utilisation de l'IA générative pour aider les utilisateurs à rédiger des descriptions biographiques attrayantes. Cela pourrait s'avérer particulièrement utile pour les personnes qui ont du mal à se décrire efficacement.

Éviter les utilisations abusives de l’IA

Match Group reconnaît toutefois la nécessité d'une approche prudente de l'IA dans le contexte des rencontres. Kim a souligné l'importance de prendre en compte les questions d'éthique, de vie privée et d'authenticité. Le risque d'utilisation abusive, comme l’escroquerie et la tromperie, souligne la nécessité d'une mise en œuvre responsable de l'IA.

Vérification poussée à l’entrée

En réponse à ces défis, Tinder a déjà introduit une fonction de vérification alimentée par l'IA qui demande aux utilisateurs de soumettre un égoportrait vidéo, ce qui permet de distinguer les profils authentiques des robots ou des escrocs potentiels.

Le secteur des rencontres en ligne a connu une forte croissance de l'intégration de l'IA. Outre Tinder, d'autres plateformes ont adopté l'IA pour améliorer l'engagement des utilisateurs. Teaser AI, par exemple, permet aux utilisateurs d'engager des conversations assistées par l'IA avec des partenaires potentiels avant de passer à l'action. Flamme a introduit un outil "Ask Me Anything" alimenté par l'IA pour fournir aux utilisateurs des conseils en matière de rencontres. Parmi les applications les moins conventionnelles, on peut citer Blush, une simulation de rencontre assistée par l'IA, où les utilisateurs interagissent avec des avatars de l'IA.

