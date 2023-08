Une présumée victime d’un docteur espère ne plus tomber malade

Une présumée victime d’un docteur du Queens, à New York, qui est accusé d'avoir drogué et violé six femmes, a affirmé avoir «peur» de retourner chez le médecin.

Le docteur Zhi Alan Cheng, 33 ans, aurait endormi la femme, lors d'une visite à l'hôpital avant de la soumettre à un examen rectal qu’il aurait effectué «pour son propre plaisir pervers», a-t-elle affirmé au procès, selon le New York Post.

«Je ne me souviens de rien d'autre jusqu'à ce que je me réveille, a dit la femme de 22 ans à WABC-TV avec l’aide d'un traducteur espagnol dans une entrevue, mardi. J'avais terriblement mal au corps et aux jambes.»

«J'ai peur d'aller chez le médecin maintenant, a-t-elle ajouté. Je ne veux pas y aller. J'espère que Dieu ne me rendra pas encore malade.»

Elle avait 19 ans au moment où elle s’est rendue chez le docteur pour des problèmes reliés aux calculs biliaires. La victime ignore ce que le docteur lui aurait donné pour lui faire perdre conscience.

Zhi Alan Cheng, un gastro-entérologue à l'hôpital Queens, a notamment été accusé de viol et d'agression sexuelle.

Il est accusé d'avoir drogué et violé six femmes et d'avoir filmé les agressions.

Lors de sa mise en accusation lundi, un juge a ordonné qu’il soit détenu pendant les procédures judiciaires, sans possibilité de payer une caution.

Le magistrat a aussi ordonné que l’accusé soit placé sous surveillance anti-suicide, à la demande des procureurs.

Il a été arrêté pour la première fois en décembre, pour avoir prétendument assommé sa petite amie avec des drogues inconnues, avant de se filmer en train de l'agresser sexuellement.

Ses victimes seraient âgées entre 19 et 47 ans. Les enregistrements qui auraient été découverts par les enquêteurs laissent croire que Cheng aurait agressé sexuellement au moins cinq autres femmes à New York, Las Vegas et San Francisco, ont indiqué les procureurs.