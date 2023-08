Voici ce qu'on a pensé du spectacle du légendaire Lionel Richie à Montréal

Avec une nostalgie pleinement assumée, le chanteur Lionel Richie a servi ses succès les plus langoureux (pour ne pas dire colleux) à une foule d’admirateurs déjà conquis.

C’est un Lionel Richie resplendissant, malgré ses 74 ans, qui s’est pointé devant eux sur la scène du Centre Bell.

En introduction, un récapitulatif en images des grands moments de sa carrière donnait le ton, un peu comme une machine à voyager dans le temps.

Il a commencé le tout en chantant Hello. Force est d’admettre que la voix n’a plus la même puissance. Et les effets visuels pompeux ne viennent pas à bout des inflexions vocales défaillantes.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Mais il a toujours la même présence sur scène. Et il mise beaucoup là-dessus. Parce que dans Running With the Night, aussi bien rendue par le groupe soit-elle, Lionel Richie passe son temps à interpeller la foule entre les couplets et les refrains afin de sublimer ses lacunes au chant par ses talents « d’entertainer ».

Le répertoire de Lionel Richie perpétue au fil des albums deux constantes : des « slows colleux » à la Hello ou Truly ou des hymnes fédérateurs pour faire lever le party comme All Night Long ou Dancing on the Ceiling.

Sur ce point, on est servis. Surtout que Lionel Richie promet dès les premières minutes que son show va couvrir tous les hits de son répertoire. Des Commodores aux années 1980.

La foule réagissait dès les premières notes de n’importe quel de ses succès. On a eu droit à tout son catalogue pré-1987. Très peu de simples sortis après ce millésime ont trouvé une place dans le répertoire de la soirée.

Comme le chanteur n’a rien produit de nouveau depuis 2012, ou à peu près, on ne peut pas lui reprocher de s’être fixé sur de plus vieux repaires. La foule n’y a vu que du feu. En plus d’oublier que la voix de Lionel Richie n’est plus le même véhicule qui supportait jadis ses imparables mélodies.

Earth, Wind & Fire : Let’s Groove en masse!

Avant lui, la troupe disco Earth, Wind & Fire a plus qu’assuré. En fait on ne parle pas vraiment d’une première partie, car le « Sing a Song » du nom de leur tournée vient de leur répertoire.

Ils n’ont pas balancé leurs canons d’entrée de jeu. Ils auraient peut-être eu avantage à dévoiler leur jeu plus tôt. Ça n’a pas débuté sur des chapeaux de roue comme on pouvait s’y attendre.

Ça a commencé à lever vraiment à partir de Fantasy. Après ça a déferlé : Boogie Wonderland, Let’s Groove (on se serait cru dans une roulathèque en 1980), September. Le Centre Bell suintait à grosses gouttes sous l’effet de ces bêtes de scènes invétérées. Les 3 membres originaux, Rob Johnson, Verdine White et Philip Bailey n’ont rien perdu de leur fougue.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

En bref, les amateurs ont eu droit à la soirée à laquelle ils pouvaient s'attendre et revivre quelques souvenirs en retrouvant un répertoire de chansons mémorables.