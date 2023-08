Omnium Banque Nationale: Marketa Vondrousova freine Caroline Wozniacki au deuxième tour

Le retour de Caroline Wozniacki a pris fin au deuxième tour de l’Omnium Banque Nationale sur une défaite de 2-6 et 5-7 contre Marketa Vondrousova.

Après un match de premier tour contre une joueuse qualifiée, Wozniacki s’est frottée à la championne du dernier tournoi à Wimbledon qui a poursuivi sur sa lancée avec une performance inspirée qui a failli prendre une tout autre tournure.

Après une première où elle a brisé le service de Wozniacki à deux reprises, elle a poursuivi dans la même veine en brisant à nouveau la Danoise à deux reprises pour prendre les devants 3-0 dans la seconde manche.

On pensait alors que c’était plié et qu’elle allait filer vers une victoire facile. Wozniacki avait toutefois un tout autre plan.

Retour

Wozniacki a commencé à bousculer la 10e joueuse au monde et l’a brisée à deux reprises pour remporter quatre jeux d’affilée et prendre l’avance.

Le quatrième de ces jeux a été particulièrement enlevant puisque les joueuses se sont affrontées pendant plus d’une dizaine de minutes dans une égalité sans fin au cours de laquelle Wozniacki a commis trois doubles fautes et sauvé trois balles de bris.

Elle était en voie de remporter une cinquième partie consécutive quand la Tchèque a sauvé une balle de bris pour faire 4-4.

On pensait qu’on s’en allait vers le bris d’égalité et, pourquoi pas, une manche décisive, mais Vondrousova a une fois de plus pris le service de Wozniacki à la onzième partie pour ne plus regarder en arrière.

Photo Martin Chevalier

Pieuvre

On pourra dire que Wozniacki a sans doute joué un peu trop prudemment, mais ça serait priver Vondrousova du mérite qui lui revient.

La gauchère de 24 ans est une véritable pieuvre sur le terrain. Elle retourne toutes les balles qui lui sont envoyées et elles tombent presque toutes en jeu.

Elle a beaucoup fait bouger Wonzniacki pour la secouer, surtout en première demie. Elle a souvent joué en profondeur pour ensuite répondre avec un amorti qui donnait beaucoup de mal à l’ancienne première joueuse mondiale.

La Danoise a malgré tout réalisé plusieurs coups de génie qui ont soulevé la foule du court Rogers qui était majoritairement derrière elle.