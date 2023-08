BÉLAND, Annie



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 juillet 2023, à l'âge de 56 ans, est décédée Annie Béland, épouse de Bruno Durand. Elle était la fille de dame Marie-Marthe Caron et de feu monsieur Romain Béland. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Bruno, ses fils : Andrew et Jérémy (Catherine Petit); ses frères et sa soeur : Benoit (Yvan Daneault), Luc et Renée (Jean-Marie Skynkel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Durand : Ginette (Denis Charette), Andrée (Stéphane Boivin), Lise (Alain Savard) et Odette (Mark Trudel) ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents, ses collègues et ami(e)s de l'école Arc-en-ciel ainsi que plusieurs autres ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca