CHOUINARD LAVOIE, Fernande



À l'Hôpital de Montmagny, le 13 juillet 2023, à l'âge de 99 ans et 5 mois, est décédée, entourée de l'amour de ses enfants, dame Fernande Chouinard, épouse de feu monsieur Paul Lavoie. Fille de feu dame Marie-Anne Leclerc et de feu monsieur Edmond Chouinard. Elle était native de Tourville et demeurait à Sainte-Perpétue, comté de l'Islet. Elle était la mère de : René (Suzanne Lavoie), feu Marcel (Lucette Chouinard), André (Danielle St-Pierre), Anne, Lucie (Robert Leclerc), Lynn (Martin Chantigny). Sont également attristés par son départ, ses petits-enfants : Mélanie (Robert Audette) et Dominic Lavoie (Julie Caron), Sonia (Frédéric Deroy) et Marc Lavoie (Cynthia Rousseau), Violaine et Ariane Leclerc (Benoit Picard), Samuel et Rosalie Chantigny. Ses arrière-petits-enfants : Nicolas et Frédérique, Laurianne, Alex, Maële et Jeanne, Rose-Marie et Marc-Hugo, Flavie. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Denise (feu Armel Morneau), feu Charles (feu Cécile Pouliot), feu Roger (feu Colette Moreau), feu Maurice (feu Alice Jacques), feu Jean (Solange Pelletier), feu Eddy (feu Cécile Avoine). De la famille Lavoie : feu Robert (feu Robertine Pelchat), feu Benoit (feu Rachel Marchand), feu Yvon (feu Jacqueline Poitras), feu Raymond (feu Monique Francoeur), Suzanne (feu Léo Lévesque), feu Louise, Claude (Lise Chamard). Aussi affectés par son départ, ses neveux et ses nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dre Clavet et au Dre Champagne ainsi qu'au personnel soignant du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les soins très attentionnés.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auSamedi jour de la cérémonie à compter de 12h.Les cendres seront ensuite déposées au cimetière paroissial de Tourville. La direction a été confiée à la maison funéraire