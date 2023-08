MORIN, Jacques



À Saint-Isidore, le 17 juillet 2023, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Jacques Morin, conjoint de Danielle Laberge, fils de feu Jean-Paul Morin et de feu Lucille Moisan. Il demeurait à Saint-Isidore. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Bruno (Caroline Couture), Marie-Pier (André Lessard) et Benoit (Marie-Lou Boucher); ses petits-enfants : Laurent, Zachary, Renaud, Jérémy, Lambert et Alexy; le fils de sa conjointe Maxime Auclair (Valérie Roberge); les petits-enfants de sa conjointe : Antoine et Léonie; ses deux sœurs : Nicole (Jacques Trottier) et Louise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laberge : Claude (Sandra Wagner) et Serge (Nathalie Bernier); la mère de ses enfants, Hélène Châtigny; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO https://fondationcervo.com/. La famille vous accueillera chezà compter de 8 h.