GIGUÈRE PAQUET

Marguerite (Margot)



À Québec, le 30 juillet 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Marguerite Giguère, épouse de feu monsieur Denis Paquet, fille de feu madame Germaine Bouchard et de feu monsieur Lionel Giguère. Native de Beaupré, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Julie Paquet (David Carrier-Moisan); ses petites-filles: Léa-Maude (Gabriel Lancup) et Maïka. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs de la famille Giguère: Richard (Johanne Gagnon), Estelle (feu Damien Tanguay), feu Louise (feu Gaston Côté) et feu Gaétan ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet: Lucien (feu Lucette Lachance), Louise (feu Lorenzo Fortier), Robert (Jeannette Lachance) et feu Thérèse (feu Raymond Drouin), sans oublier plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s qu'elle appréciait. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de St-Ferréol-les-Neiges à une date ultérieure.