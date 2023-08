DUBÉ, Pierre



À Saint-Damase-de-L'Islet, le 1er août 2023, est décédé à l'âge de 78 ans, monsieur Pierre Dubé époux de dame Rose-Hélène Robichaud. Il était le fils de feu Albert Dubé et de feu Graziella Lizotte. Il demeurait à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléancesde 12 h à 15 h 15.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Il laisse dans le deuil son épouse Rose-Hélène; ses enfants: Jérôme (Véronique Ducasse), Catherine (Jérôme Guimond), ses petits-enfants : Joëlle, Alexane, Rosalie (Steven Chabot), Laurianne, Annabelle, Florence, les enfants de Véronique: Maude, Alexis, Charles, Karyane, Mathis. Il était le frère et le beau-frère de: Jeannine (feu Hervé Bard), Gaétan (Hélène Hudon), Pierrette (Jacques Chamberland), Céline (Régis Dionne), Clément, Lise-Marie (Benoît Phaneuf), Jocelyne. De la famille Robichaud, il était le beau-frère de: André (Nicole Gauthier), feu Jean-Luc, Réjeanne (André Pelletier), Madeleine (André Bois), Hervé (feu Jocelyne Fortin, Gisèle Desrosiers), Denis (Francine Fournier), Colette (Gérard Gosselin), Fernand (Marlène Bibeau), Diane (Gilles Hudon), Germain (Jacqueline Pelletier). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et de nombreux ami(e)s.Direction funéraire: