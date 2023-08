10 endroits gratuits et magnifiques où faire de la randonnée au Québec

L’accès à la nature n’est pas si souvent gratuit au Québec. Les amateurs de randonnée pédestre ont toutefois des options pour user les semelles de leurs bottes sans dépenser un sou. Voici quelques suggestions de parcs et de lieux de randonnée sans droit d’accès ni frais de stationnement.

* À noter que ces réseaux de plein air sont souvent entretenus par des bénévoles. Les dons sont les bienvenus.

1. Le marais de la Rivière-au-Cerise, Cantons-de-l’Est

Dans ce marais situé entre Magog et le parc national du Mont-Orford, vous découvrirez 5 km de sentiers sur pilotis ou sur gravier pour la randonnée estivale. Sur le sentier du Pionnier, par exemple, vous surplomberez la zone humide du marais sur près de 2 km et pourrez monter dans une tour d’observation. Les sentiers sur graviers vous feront découvrir une cédrière et une érablière. Un site accessible à tous, incluant les personnes à mobilité réduite.

2. Secteur de la Montagne Noire, Saint-Donat, Lanaudière

Haut lieu du plein air, le village de Saint-Donat est entouré de montagnes et de sentiers de randonnée, dont plusieurs sont accessibles gratuitement. C’est le cas du secteur de la Montagne Noire, plus haut sommet des alentours avec ses 875 m. Le sentier Intercentre permet de monter à son sommet et de découvrir les restes de l’avion militaire Liberator Harry qui s’y est écrasé en 1943. Cette rando est de niveau difficile et fait 12,8 km, mais il y a d’autres sentiers à découvrir dans le secteur.

3. Les Sentiers de l’Escapade, Montérégie

Pinède, prucheraie, érablière, cédrière, marais, points de vue... Il est possible de découvrir le mont Rigaud autrement (qu’en ski) grâce aux Sentiers de l’Escapade, qui totalisent une vingtaine de kilomètres de chemins de randonnée. Pour la rando d’été, neuf parcours faciles ou intermédiaires sont proposés à proximité de cabanes à sucre, sites patrimoniaux et écuries de la région. Un lieu à explorer.

4. Les sentiers de randonnée du parc régional du Poisson Blanc, Laurentides

Ce parc aux innombrables îles désertes est connu pour son canot-camping qui fait rêver. Mais on peut y faire de belles découvertes à pied également puisqu’il abrite 17 km de sentiers de randonnée de niveaux divers. Attention: certains parcours sont accessibles uniquement en embarcation (non motorisée). Privilégiez les sentiers de la montagne du Fort si vous voulez y accéder par la route. Vues mémorables sur le réservoir et la forêt des Laurentides seront au programme.

Notez bien que le camping dans le parc est payant, contrairement au simple accès aux sentiers de randonnée pédestre.

5. Le sentier récréotouristique

, Côte de Beaupré, Québec

Ce sentier costaud, qui fait partie du Sentier National du Québec, relie le Mont Ste-Anne au village de St-Tite-des-Caps sur 22,2 kilomètres (aller-retour). Il suit longuement le cours de la rivière Sainte-Anne et traverse ponts suspendus, terrains accidentés, canyons et zones boisées. Il est possible de ne faire que la section «est» ( 11,6 km) ou la section «ouest» (13,8 km). Autre option: se contenter du sentier de la chute Jean-Larose, une belle boucle de 4 km qui mène à une cascade à trois paliers.

6. Le parc de la Gatineau, Outaouais

À proximité d’Ottawa, le parc de la Gatineau compte 183 kilomètres de sentiers de randonnée pédestre d’été. Parmi les options pour les bons randonneurs: le sentier Horizon, comptant de nombreux belvédères, ou encore le sentier de la caverne de marbre Lusk, ouverte au public. Des sentiers faciles avec aires de pique-nique plairont davantage aux familles, comme ceux de la Sucrerie ou du Lac-des-Fées.

Chiens: admis sur la plupart des sentiers, mais pas sur les plages ou aires de pique-nique

Infos: ccn-ncc.gc.ca

Attention: certains des stationnements du parc sont payants durant la haute saison estivale

7. Le sentier Eucher, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Des randos facilement accessibles et gratuites pour admirer le fjord du Saguenay? On aime! À partir de la marina de l’Anse-à-Benjamin, à La Baie, le sentier Eucher offre trois différents parcours parsemés de belvédères et de points de vue sur le Saguenay. La première portion mène à la croix du Centenaire alors que les deux autres se rendent à l’Anse à Poulette et au-delà. Les parcours font 2,9 km, 6,4 km ou 12,6 km et sont de niveau «moyen» ou «difficile». Magnifique!

8. La réserve faunique des Chic-Chocs, Gaspésie

Contrairement aux parcs nationaux du Québec, l’accès aux réserves fauniques de la province est gratuit. C’est donc le cas de la mythique réserve faunique des Chic-Chocs, non loin du parc national de la Gaspésie. Il ne compte que 5 sentiers de randonnée, mais pas n’importe lesquels! Les parcours Vallières-de-Saint-Réal, Mont-Hog's-Back et Blanche-Lamontagne, par exemple, mènent à des sommets dénudés aux vues incomparables.

Chiens: admis sur certains sentiers; interdits là où les caribous peuvent être présents

Infos: www.sepaq.com

Attention: le territoire est fermé aux randonneurs en période de chasse

9. Le Bois de l’Équerre, Laval

Pour une rando dans la forêt urbaine de Laval, rendez-vous dans le quartier Sainte-Rose. Le Bois de l’équerre déploie un réseau de 12,95 km de sentiers de randonnée pédestre, avec notamment des circuits de 2 km et 4 km. Vous y traverserez une érablière à sucre, des marécages et un boisé âgé d’au moins 90 ans. Un sentier accessible de plus de 2,5 km (accrédité Kéroul) s’y trouve également. Ouvrez l'œil, la faune y est abondante avec 20 espèces de mammifères et 10 d’amphibiens et reptiles.

10. Les sentiers de Baie-Saint-Catherine, Charlevoix

Le village de Baie-Saint-Catherine se trouve «à la fin» de Charlevoix, non loin du traversier menant vers Tadoussac et la Côte-Nord. La municipalité opère un réseau de 4 sentiers linéaires, qui s’entrecroisent pour former différents parcours sur 12 km. Chute, lac, vues sur le fleuve: vous cheminerez en forêt et en terrain montagneux. Niveaux facile à intermédiaire.

