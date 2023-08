DESROCHES, François



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 juillet 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur François Desroches, fils de feu Philippe Desroches et feu Eveline Croteau. Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants : Denyse Carrier; ses enfants : Lynn (Jean-François Dubois), Héloïse, Philippe (Geneviève Dussault) et Stéphanie; ses petits-enfants : Myka Ritchie, Coralie Desroches, Rose Giguère, Manuel Desroches et Gaël Desroches; sa sœur : Clairette Desroches; et plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'étage des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, à Dr Émilie Boucher ainsi qu'à l'infirmière Mélanie Boudreault pour les bons soins prodigués.