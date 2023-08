MORIN, Odette



Au Centre d'hébergement Villa Maria de Saint-Alexandre, le 7 août 2023, est décédée à l'âge de 75 ans et 3 mois Mme Odette Morin, fille de feu Mme Marguerite Lavoie et de feu M. Alphonse Morin. Elle demeurait à Saint-Alexandre, native de Saint-Joseph, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à la2023 dès 10 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la sœur de : Victor, Gaston (Odette Cavanagh), Yvonne (Richard Mongeau), Germain (Gérald Gagnon), Ginette (feu Claude Labrie), Pauline (Alain Drouin), Adrien (Pierrette Bérubé), Jean-Pierre (Lise Bouchard), feu Ernest. Sont aussi attristés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel soignant ayant contribué à ses soins au cours des années. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Sclérose en Plaques du KRTB Inc, 75 rue St Henri, 3e étage, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4 ou à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la