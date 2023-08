FRADETTE, Monique Fournier



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 juillet 2023, à l'âge vénérable de 101 ans, est décédée dame Monique Fradette, épouse de feu monsieur Bertrand Fournier. Née à Montmagny, le 4 décembre 1921, elle était la fille de feu dame Léda Laberge et de feu monsieur Roch Fradette. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àle vendredi 11 août 2023 de 19 h à 22 h età compter de 9 h.Les cendres seront déposées au columbarium de cimetière St-Charles à une date ultérieure. Madame laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Jean Rochefort), Jacqueline, Liliane, Richard (Shirley Cunningham), Brigitte (Marc Genest); ses petits-enfants : Dominique (Steeve Lemay), Pascale (Francis Létourneau), Alexandre (Marie Tremblay-Paradis), Véronique (Pierre-Alexandre Lajeunesse-Rochette); ses arrière-petits-enfants : Maude (Marc-Antoine Giroux), Maxence, Elodie, Tommy, Elise, Florence, Victoria; son unique arrière-arrière-petite-fille Naomie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fournier : Pierrette (feu Léo Côté), Louis-Georges, Marcelle (feu Claude Simoneau), Louisette (Raymond Caron), Hélène Fouquet (feu Claude), Ghyslaine Beaumont (feu Gaston) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses 12 frères et sœurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Lorenzo (Georgette Corriveau), Liliane, Angéline, Georgette (Gérard Boulet), Marie-Rose, Germaine, Rita (Édouard Baillargeon), Claire, Paul (Rose Giroux), Georges (Paula Couillard), Léon, Jean; de la famille Fournier : Jeanne D'Arc (Marcel Fournier), Jacqueline, Gemma, André. Les Funérailles sont sous la direction de :