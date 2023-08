DUVAL, Patrice



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le lundi 31 juillet 2023, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédé monsieur Patrice Duval, époux de madame Monique Veilleux, fils de feu William Duval et de feu Éva Veilleux. Il a consacré sa carrière au développement de l'entreprise Les Lainages Victor Ltée faisant partie aujourd'hui de Duvaltex. Il demeurait à Saint-Victor. Monsieur Patrice Duval sera exposé aule vendredi 11 août en après-midi de 14h à 16h et en soirée de 19h à 21h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Vous pourrez visionner la cérémonie le samedi 12 août à compter de 18h en cliquant sur l'onglet vert webdiffusion dans le haut de l'avis de décès. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Monique Veilleux; ses enfants : Patricia (Danny Gauvin), Alain (Lucie Langlois), Richard (Lucie Fournier), Anne (Mario Thibodeau) et Caroline (feu Réjean Lafleur); ses petits-enfants : Myriam Gauvin, Jason, Rémi, Philippe et Hélène Duval, Simon, Patrick et Audrey Giguère, Amélie et Charles Fortin ainsi que les enfants de la conjointe d'Alain, Alisson Lapierre et Mathisse Barbeau; ses arrière-petits-enfants : Nolan et Elliot Giguère, Alexia et Élodie Robitaille, Emma Houde et Abygaëlle Lucien. De la famille Duval il était le frère de : feu Léopold (feu Fleurette Champagne), feu Philippe (feu Madeleine Gamache), feu Victor (Blanche Poulin), feu Laurette (feu Paul Gaignard), L'Abbé Raymond, feu Martin (feu Louisette Deblois), Carmelle (feu Armand Veilleux) et feu Henri (Geneviève Veilleux); De la famille Veilleux il était le beau-frère de : feu André (Pauline Poulin), feu Robert (Lise Gilbert), feu Jérémie (Jeanne Fecteau), Jeanne-Mance (Réginald Fecteau), Fernande (Yvan Bernard), Pierrette (Jean-Guy Poulin) et Pascal (Marie-Andrée Poulin); Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de Saint-Georges pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la l'église de Saint-Victor, 298, rue Principale, St-Victor, G0M 2B0.