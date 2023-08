MOISAN, Réal



À l'hôpital régional de Portneuf, le 21 juillet 2023, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Réal Moisan, fils de feu monsieur Yvon Moisan et de feu dame Rachel Lamothe. Il demeurait à St-Raymond.La famille recevra les condoléances aude 9 h à 11 h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Moisan laisse dans le deuil sa fille: Émilie (Steve Petitclerc); ses petits enfants : Étienne et Gabriel; sa grande amie : Pauline Hardy et son fils Steeve Grégoire (Sabrina Garon); ses frères et sœurs : feu Michel (Renée Leboeuf), feu Hélène (feu Michel Paquin), Richard (Élaine Lefebvre), Nicole (Michel Auger) et Lyne (Paulin Beaupré); son cousin et ami : Pierre Lamothe (Mychèle Hall) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'oncologie et des soins palliatifs de l'hôpital régional de St Raymond pour leur dévouement et le soutien apporté à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation québécoise du cancer. https://cancerquebec.ca/faites-don/