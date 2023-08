ROBERGE, Michel



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de monsieur Michel Roberge, survenu le 28 juillet 2023, à Gatineau, à l'âge de 91 ans. Il est prédécédé par son épouse Marianne Mause Roberge. Il laisse dans le deuil ses enfants Dominique (Young Wook) et Stéphane (Nicolas); ses petits-enfants Charles, Matthieu et Daniel; ses sœurs et frères Louise (feu Rosaire), Yvon (Jacqueline), Jean (feu Denise), Gilles, Diane (François) et André (Lise); et ses beaux-frères Heinrich Mause (Mechtild) et Gerd Normann (feu Elisabeth). Il fut prédécédé par ses parents, Antonio Roberge et Marguerite Blais; son frère Jacques (Lina); ses sœurs Darquise, Francine et Pauline; ainsi que son beau frère Gerhard (Hedi). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, collègues et ami(e)s. Il était professeur retraité de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval et co-fondateur du projet " Bibliothèque copte de Nag Hammadi ". Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux organismes suivants : Développement et Paix - Caritas Canada ou à la Fondation de Lauberivière. La famille vous accueillera auà compter de 9 h, suivi des funérailles