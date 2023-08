PARÉ, Jean



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 4 août 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Jean Paré, fils de feu dame Marguerite Thiboutot et de feu monsieur Adjutor Paré. Il demeurait à Québec.La famille vous en tiendra informés. Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Ève; la mère de sa fille Brigitte Levesque; ses frères et sa sœur : feu Denis (Jacqueline Pelletier), Raynald (Lisette Leclerc), Michèle (feu Yvon Parent) et Charles (Nicole Jacques) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.