NOLIN, Claude



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 19 juillet 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Claude Nolin, époux de madame Claudette Roberge, fils de feu Mme Marie-Louise Laflamme et de feu M. Henri Nolin. Il demeurait à Lévis (Pintendre). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude (Frédérick Côté) et Jérôme, et son petit-fils adoré Antoine; ses frères et ses sœurs : feu Léopold (feu Gloriane Gagnon), Sr Gertrude, feu Raymond (feu Noëlla Ruest), feu Lise (feu Jean-Baptiste Bourget), Pauline Bourget (feu André); Marielle (feu Roger Jobin), Clermont (Dina Bélanger), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roberge : feu Marie-Marthe (feu Léon Bouffard), Huguette (feu Noël Bouffard), feu Gaétan, Noël (Thérèse Côté), Clarisse (feu Gilbert Lavoie), Lise (feu Gilles Laflamme), Nicole (Régis Cantin), Paule Grégoire (feu Clermont), Marie-Paule (Jocelyn Tremblay), Émile Boilard (feu Agathe), Lucie (Gaétan Bouffard) et Émilien (Jocelyne Pichette) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. Un merci spécial aux employé(e)s de l'unité de courte durée gériatrique de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour tous les bons soins prodigués ainsi que votre soutien auprès de la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 1494, route du Président Kennedy Nord, C. P. 1 Sainte-Marie, Québec, G6E 3B4, info@alzheimerchap.qc.ca(Victor Hugo)La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h