LAPOINTE, Micheline



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Micheline (Mimi) Lapointe survenu à l'hôpital Saint-François d'Assise le 24 juillet 2023 à l'âge de 86 ans. Elle était la fille de feu dame Thérèse Dorion et de feu monsieur Louis Lapointe. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères, Colette (feu Gaston Lépine), feu Roland, feu Robert, Roger (Marielle Vézina), Gisèle (feu Denis Letarte), Huguette (Yves Bergevin), feu Jean Louis, Marcel (Nicole Verret), feu Ginette (feu Michel Paquette), feu Diane. Elle laisse également dans le deuil ses neveux Patrick Fluet (Josée Paquin) et Dany Fluet, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces et ami(e)s. Remerciements particuliers à sa petite nièce Julie Cloutier pour la précieuse aide apportée tout au long de sa maladie ainsi qu'à son neveu Claude Lépine qui était son proche-aidant depuis plusieurs années. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François d'Assise), 10 rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5.